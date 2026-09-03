Pronostico Betis-Real Madrid, anticipo di lusso tra i veterani Pellegrini e Mourinho

Comparazione quote: Betis-Real Madrid Goal

Il Real Madrid è partito forte con tre vittorie nelle prime tre giornate anche se nell'unica trasferta fin qui disputata, sul campo dell'Espanyol, ha vinto solo in extremis grazie ad un gol di uno degli acquisti estivi, Carlos Espí. Il Betis pure era scattato bene dai blocchi, battendo con un doppio 1-0 Real Sociedad e Valencia. Da notare come i due decisivi gol siano stati segnati nei secondi tempi. Nulla insomma lasciava presagire il crollo che si è verificato in casa del Levante: Betis sconfitto per 5-2, dopo che il primo tempo si era chiuso sul 2-2. Fin qui tre X primo tempo per gli andalusi, il Real prima del comodo 4-0 al Malaga aveva "concesso" una rete a Espanyol e Real Sociedad. In questa sfida le quote per il segno 2 si attestano sull'1.40 mentre l'1 del Betis rence circa 7 volte la posta. Visto il valore dei rispettivi attacchi (le difese concedono più di qualcosa) si può puntare sul Goal: quota 1.57 su Eplay24, 1.53 su William Hill, 1.50 su BetFlag.