Pronostico Fiorentina-Torino, match da brividi tra Grosso e Abate

Il sabato di Serie A si apre al Franchi di Firenze, alle ore 15.00: di fronte Fiorentina e Torino , due squadre decise a conquistare i primi punti in campionato. Il Toro ha anche l'aggravante di essere stato eliminato dal Monza in Coppa Italia . Insomma, vietato sbagliare per Grosso e Abate . Ecco quote e pronostico di Fiorentina-Torino .

Comparazione quote: Fiorentina-Torino 1X+Multigol 2-5

La Fiorentina non ha perso nessuno degli ultimi otto precedenti con il Torino, tre vitorie viola e cinque pareggi. Per confermare il trend positivo Fabio Grosso confida sull'entusiasmo dei nuovi arrivati, tra cui Pedro Gonçalves e Beto, chissà che uno di loro non possa incidere da subentrato. Proprio seguendo questa ipotesi, si può valutare l'opzione "Gol di un sostituto" a quota 2.25. Ma chi vincerà Fiorentina-Torino secondo i bookie? Favorita la viola, un cui successo è bancato a 1.97 da Eplay24, a 1.96 da DomusBet, a 1.90 da Bwin. Il pareggio si gioca a 3.25, il 2 granata può toccare quota 4.50. Partita delicata in cui, precedenti alla mano, il pareggio non si può escludere del tutto. In casi del genere vengono in soccorso le scommesse "combo". Occhi puntati sulla 1X+Multigol 2-5: a 1.71 su Eplay24 e NetBet, a 1.62 su Sisal.