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Pronostico Cremonese-Padova, il Pecchia-bis inizia con un segno 1? Le quote...

I grigiorossi vanno a caccia dei tre punti allo Zini dopo l'esonero a sorpresa di Marco Giampaolo

2 min

Pubblicato il 05.09.2026, 20:00

Cremonese-PadovapronosticoSerie B

Allenatore esonerato dopo una vittoria? Possibile. Finita l'avventura di Marco Giampaolo alla guida della Cremonese, il tecnico ha pagato il pessimo avvio in campionato della sua ex squadra ed è stato allontanato nonostante il successo in Coppa Italia ottenuto a spese del Parma.

Comparazione quote: Cremonese-Padova segno 1

Domenica, alle 19.30, è previsto il calcio d'inizio dell'importante sfida tra Cremonese e Padova. A Fabio Pecchia il compito di rimettere in carreggiata i grigiorossi, battuti prima dall'Empoli in trasferta (0-1) e poi dal Modena in casa (0-3). Il Padova, curiosità, incontra la terza formazione retrocessa lo scorso anno dalla Serie A. Finora il saldo è in positivo: 1-0 esterno al Pisa, 1-1 all'Euganeo contro il Verona. Insomma, è un impegno da prendere con le molle per la Cremonese, favorita secondo i bookmaker. Il segno 1 è quotato a 1.88 da Eplay24, a 1.86 da DomusBet, a 1.83 da Bwin. Valutazioni che tutto sommato sembrano condivisibili. Tradotto, fiducia alla Cremonese.

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