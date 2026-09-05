Pronostico Cremonese-Padova, il Pecchia-bis inizia con un segno 1? Le quote...
Allenatore esonerato dopo una vittoria? Possibile. Finita l'avventura di Marco Giampaolo alla guida della Cremonese, il tecnico ha pagato il pessimo avvio in campionato della sua ex squadra ed è stato allontanato nonostante il successo in Coppa Italia ottenuto a spese del Parma.
Comparazione quote: Cremonese-Padova segno 1
Domenica, alle 19.30, è previsto il calcio d'inizio dell'importante sfida tra Cremonese e Padova. A Fabio Pecchia il compito di rimettere in carreggiata i grigiorossi, battuti prima dall'Empoli in trasferta (0-1) e poi dal Modena in casa (0-3). Il Padova, curiosità, incontra la terza formazione retrocessa lo scorso anno dalla Serie A. Finora il saldo è in positivo: 1-0 esterno al Pisa, 1-1 all'Euganeo contro il Verona. Insomma, è un impegno da prendere con le molle per la Cremonese, favorita secondo i bookmaker. Il segno 1 è quotato a 1.88 da Eplay24, a 1.86 da DomusBet, a 1.83 da Bwin. Valutazioni che tutto sommato sembrano condivisibili. Tradotto, fiducia alla Cremonese.
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