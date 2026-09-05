Pronostico Inter-Napoli, per i bookie tra Chivu e Allegri è favorito...

Nelle ultime due stagioni Napoli e Inter si sono divise, alternandosi, le prime due posizioni. Prima gli azzurri campioni e l’Inter subito dietro e poi lo scudetto conquistato dai nerazzurri e i partenopei a occupare la piazza d’onore. Quest’anno le cose non sembra possano andare allo stesso modo. Anche se sono trascorse solo 2 giornate e tutto può ancora cambiare, sono bastati i primi 180 minuti di gioco a far intuire che l’Inter anche quest’anno ha le carte in regola per recitare un ruolo di primissimo piano mentre il Napoli non sembra all’altezza delle stagioni precedenti.

Comparazione quote: Inter-Napoli segno 1

In quest’ottica ognuno avrà di sicuro le proprie convinzioni ma se una squadra che ha la palla tra i piedi non sa cosa farne restando per gran parte del match in balìa dell’avversario (e questo è quello che è accaduto al Napoli sia contro il Genoa all’esordio che contro il Como sette giorni fa) allora vuol dire che mancano idee, indicazioni e proposte di gioco che soltanto l’allenatore è in grado di fornire. Da qui l’impressione che la scelta di Allegri sulla panchina azzurra, nell’anno del centenario, non sia stata la più azzeccata. Il tecnico livornese è sicuramente lontano dalla Grande Bellezza che anche il calcio sa e può offrire (e che Napoli merita) ma il campionato è solo all’inizio (con la Champions alle porte) e le prossime esibizioni potrebbero permettere a Max di smentire coi fatti queste riflessioni. Intanto oggi c’è la trasferta al Meazza contro l’Inter e per le quote non sembrano esserci dubbi. I nerazzurri non battono il Napoli da 5 scontri diretti consecutivi ma oggi, al segno 1, vengono assegnati tutti (o quasi) i favori del pronostico. Il successo dell'Inter è offerto a 1.67 da Eplay24, a 1.65 da Snai, a 1.63 da Bwin. Il pareggio è quotato mediamente a 3.80, il 2 del Napoli a 5.35.