Sabato è anche giornata di serie B e sono tre le partite del campionato cadetto in programma oggi. Si parte alle 15 con Sudtirol-Catanzaro , sfida nord-sud (sotto il profilo puramente geografico) tra due formazioni che hanno regalato un inizio di torneo diverso rispetto a quanto ci si poteva attendere.

Comparazione quote: Sudtirol-Catanzaro Goal

Gli altoatesini, 4 punti in 2 giornate battendo Entella (1-0) e pareggiando a Benevento (1-1), sono forse andati un po’ meglio di quanto si potesse ipotizzare mentre i calabresi, doppio ko consecutivo contro Vicenza (2-3) e Pisa (1-2), hanno probabilmente deluso le aspettative. Oggi i primi possono confermare quanto di buono fin qui fatto mentre i secondi hanno necessità di recuperare il terreno già perduto. In Coppa Italia le due squadre si sono affrontate subito prima del via del campionato e, dopo il 2-2 al 90’, il Sudtirol è passato ai rigori. Gara apertissima con il Goal che non dovrebbe tradire le attese. Almeno una rete per parte nel match è un'ipotesi quotata a 1.80 da Eplay24 e Lottomatica, a 1.77 da Bwin.