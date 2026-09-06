Il pronostico di Arsenal-Chelsea, derby di Londra da brividi e... da combo

Comparazione quote: Arsenal-Chelsea 1+Goal

E' di sicuro una sfida da non perdere con i favori del pronostico che pendono però dalla parte di Arteta, che nelle prime tre esibizioni ufficiali non ha ancora subito gol: 3-0 al City nel Community Shield, in Premier League prima un 3-0 al Coventry e poi l'1-0 all'Aston Villa. Non si può allo stesso tempo trascurare l'ottimo lavoro fatto da Xabi Alonso già in questo avvio di stagione. I Blues hanno vinto per 3-2 al debutto in casa del Fulham, poi hanno concesso il bis a Stamford Bridge superando 4-3 il Brighton al termine di un match spettacolarte. Nel mezzo, un 2-0 al Luton utile per superare il turno di Efl Cup. Come pronostico di questo attesissimo Arsenal-Chelsea, l'esito che viene in mente è la combo 1+Goal. Un'opzione offerta a 3.25 da Eplay24, a 3.40 da Snai e Sisal.