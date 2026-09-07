Getafe-Celta, ecco chi è favorito secondo i bookie: e il pronostico...
Probabilmente la testa è rivolta più alle competizioni europee che al campionato e questo spiegherebbe perché Getafe e Celta si trovano nei bassifondi della classifica de LaLiga. Il Getafe, dopo tre giornate, ha raccolto soltanto 3 punti mentre il Celta, in 4 partite, di punti ne ha messi insieme addirittura... 2! Le due squadre sono anche accomunate dal fattore reti visto che entrambe hanno soltanto una rete all’attivo contro 4 al passivo.
Comparazione quote: Getafe-Celta Under 2,5
Si diceva dell’Europa che potrebbe distrarre l’attenzione ma se questo può valere per l’undici di Vigo, che tra una decina di giorni esordirà in Europa League contro l’Omonia, sembra poter essere un alibi minore per il Getafe che, per giocare la sua prima partita di Conference League (in Romania contro l’Universitatea Craiova), dovrà aspettare metà ottobre. Però, piuttosto che in prospettiva, per la squadra di José Bordalas il discorso potrebbe essere fatto a ritroso visto che, non appena iniziato il campionato, ha giocato il playoff decisivo contro il Partizan qualificandosi con una vittoria per 3-1 all’andata e un ko per 1-2 al ritorno.
Se, a questo punto, la distrazione è parcheggiata per più di un mesetto, allora il Getafe potrebbe cominciare a fare un po’ più sul serio anche ne LaLiga. Per le quote, infatti, è l’1 a presentare il premio più basso (ma comunque superiore al doppio della posta) ma è forse l’Under 2,5 l’esito che si lascia preferire. L'ipotesi che il match finisca con massimo due reti è proposta a 1.37 da Eplay24, a 1.36 da Sisal e Snai.
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