Getafe-Celta, ecco chi è favorito secondo i bookie: e il pronostico...

Probabilmente la testa è rivolta più alle competizioni europee che al campionato e questo spiegherebbe perché Getafe e Celta si trovano nei bassifondi della classifica de LaLiga. Il Getafe, dopo tre giornate, ha raccolto soltanto 3 punti mentre il Celta, in 4 partite, di punti ne ha messi insieme addirittura... 2! Le due squadre sono anche accomunate dal fattore reti visto che entrambe hanno soltanto una rete all’attivo contro 4 al passivo.