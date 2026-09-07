Porto-Manchester City, quote e pronostico: Maresca cerca i primi tre punti nella nuova Champions League
Cinque vittorie nelle prime 5 giornate di campionato per il Porto, tre vittorie nei primi tre turni di Premier League per il Manchester City. Queste le premesse della sfida tra queste due squadre che inaugura, per entrambe, la nuova Champions League.
Comparazione quote: Porto-Manchester City segno 2
Un match dove però i “Citizens” rappresentano un avversario ben diverso dai 5 incontrati finora dai portoghesi e questo, viste le potenzialità dell’undici guidato adesso da Enzo Maresca, spinge il pronostico in direzione del 2. Una impressione che anche le quote sembrano condividere in pieno. Il successo del City all'Estadio do Dragao è offerta a 1.70 da Eplay24, Bet365 e William Hill. L'1 del Porto vale 4.50, il pareggio si gioca a 4.00.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS