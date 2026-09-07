Porto-Manchester City, quote e pronostico: Maresca cerca i primi tre punti nella nuova Champions League

Comparazione quote: Porto-Manchester City segno 2

Un match dove però i “Citizens” rappresentano un avversario ben diverso dai 5 incontrati finora dai portoghesi e questo, viste le potenzialità dell’undici guidato adesso da Enzo Maresca, spinge il pronostico in direzione del 2. Una impressione che anche le quote sembrano condividere in pieno. Il successo del City all'Estadio do Dragao è offerta a 1.70 da Eplay24, Bet365 e William Hill. L'1 del Porto vale 4.50, il pareggio si gioca a 4.00.