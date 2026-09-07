Champions League, l'Aston Villa di Emery debutta in casa del Bruges: il pronostico

Comparazione quote: Bruges-Aston Villa Goal

Con questo biglietto da visita assai poco brillante l’undici guidato da Unai Emery (il “Re dell’Europa League” visto che ne ha vinte addirittura cinque, un vero record) fa il suo debutto stasera nella fase campionato della Champions League in Belgio contro il Bruges. Un Bruges che, al contrario della formazione inglese, ha invece iniziato abbastanza bene la sua Jupiler League conquistando 3 vittorie nelle prime 4 giornate (unica nota stonata l’1-2 sul campo del Gent). Nella passata edizione di Champions League i nerazzurri hanno superato la prima fase della competizione venendo poi eliminati ai sedicesimi dall’Atletico Madrid. L’esito del match di stasera è incerto e, se si dovesse guardare solo al rendimento recente, sarebbe l’1 il segno che si lascia preferire. Le quote, seppur in maniera minima, guardano con maggior fiducia al segno 2 e allora, anche se il premio è inevitabilmente più contenuto, è forse il Goal l’esito che, allo Jan Breydel Stadion, potrebbe mettere tutti d’accordo. Almeno una rete per parte in Bruges-Aston Villa è a 1.57 su Eplay24, a 1.55 su Bwin e BetFlag.