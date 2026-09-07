Champions League, l'Aston Villa di Emery debutta in casa del Bruges: il pronostico
La conquista dell’ultima Europa League lasciava presagire una nuova stagione brillante per l’Aston Villa ma l’avvio dei “Villans” in campionato, subito dopo aver anche perso la Supercoppa europea contro il Psg (1-2 il risultato finale della sfida), è stato assolutamente disastroso. Due ko consecutivi nelle prime due esibizioni (0-4 a Brighton e 0-1 in casa contro l’Arsenal) a cui ha fatto un pareggio (solo 0-0) contro la neopromossa Hull City. Nessuna rete rete realizzata in 270 minuti ma, soprattutto, soltanto un tiro nello specchio della porta nell’arco di tutti questi primi tre incontri.
Comparazione quote: Bruges-Aston Villa Goal
Con questo biglietto da visita assai poco brillante l’undici guidato da Unai Emery (il “Re dell’Europa League” visto che ne ha vinte addirittura cinque, un vero record) fa il suo debutto stasera nella fase campionato della Champions League in Belgio contro il Bruges. Un Bruges che, al contrario della formazione inglese, ha invece iniziato abbastanza bene la sua Jupiler League conquistando 3 vittorie nelle prime 4 giornate (unica nota stonata l’1-2 sul campo del Gent). Nella passata edizione di Champions League i nerazzurri hanno superato la prima fase della competizione venendo poi eliminati ai sedicesimi dall’Atletico Madrid. L’esito del match di stasera è incerto e, se si dovesse guardare solo al rendimento recente, sarebbe l’1 il segno che si lascia preferire. Le quote, seppur in maniera minima, guardano con maggior fiducia al segno 2 e allora, anche se il premio è inevitabilmente più contenuto, è forse il Goal l’esito che, allo Jan Breydel Stadion, potrebbe mettere tutti d’accordo. Almeno una rete per parte in Bruges-Aston Villa è a 1.57 su Eplay24, a 1.55 su Bwin e BetFlag.
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