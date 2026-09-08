Pronostico Real Madrid-Inter: la Champions dei nerazzurri inizia al Bernabeu

Entrambe hanno iniziato bene la stagione ma sia il Real Madrid che l’Inter lo hanno fatto affrontando avversari sulla carta abbordabili. Le “Merengues” Espanyol, Real Sociedad e Malaga (siamo solo all’inizio ma tutte nella parte più bassa della classifica) mentre ai nerazzurri sono toccate Monza e Cagliari.

Comparazione quote: Real Madrid-Inter Goal

Fin qui tutto bene ma quando l’avversario è diventato più impegnativo sono venute fuori delle differenze. Il Real targato Mourinho, all’ultima uscita, è andato a Siviglia ed è tornato a casa con un ko (0-1) per mano del Betis con una rete annullata dal Var all’87’ e un rigore sbagliato da Mbappé al 94’. L’Inter ha invece ospitato il Napoli e, dopo aver subìto due reti all’inizio della ripresa tra il 50’ e il 53’, ha sfoderato 40 minuti di gioco arrembante che, complici le disastrose sostituzioni effettuate da Allegri, hanno permesso agli uomini di Chivu prima di pareggiare e poi addirittura ribaltare il risultato (3-2 il finale). L’ultima Champions conquistata dall’Inter (era il 2010) vedeva Mourinho in panchina e Chivu in campo e questo aggiunge ancora pepe a un match che già promette scintille. Le quote concedono gran parte dei favori del pronostico al segno 1 (e potrebbe essere così) ma forse, vista la quota analoga, si potrebbe provare a guardare in direzione del Goal: quota 1.50 su Eplay24 e Planetwin, 1.47 su GoldBet.