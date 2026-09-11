Pronostici di domani, tris tra Premier League e Ligue 1

Sabato 12 settembre propone un programma ricco di partite nei principali campionati europei. Per il tris di giornata sono state selezionate Liverpool-Fulham, Sunderland-Arsenal e Strasburgo-Monaco .

Le prime due sfide si disputano in Premier League, mentre il terzo incontro è valido per la quarta giornata di Ligue 1. Il tris comprende due esiti finali e un pronostico sul numero complessivo di reti.

Liverpool-Fulham, fiducia ai Reds

Il Liverpool ospita il Fulham ad Anfield alle 16. La squadra allenata da Andoni Iraola è reduce dalle vittorie contro Ipswich e Atletico Madrid, due risultati che hanno rilanciato i Reds dopo un avvio non del tutto convincente.

Il Fulham ha invece perso le prime tre partite di Premier League, subendo complessivamente sette reti. La formazione guidata da Álvaro Arbeloa ha mostrato una buona capacità di costruire azioni offensive, ma ha concesso troppo agli avversari.

Il fattore Anfield e il differente momento delle due squadre spostano il pronostico dalla parte dei padroni di casa. La prima scelta del tris è il segno 1.

Sunderland-Arsenal, Arteta cerca il poker

L’Arsenal si presenta allo Stadium of Light dopo aver conquistato tre vittorie nelle prime tre giornate di Premier League. I campioni in carica hanno inoltre superato il Napoli per 1-0 nell’esordio stagionale in Champions League.

La partita inizierà alle 21, orario italiano. L’impegno europeo potrebbe incidere sulla brillantezza dei Gunners, anche perché nella passata stagione il Sunderland riuscì a fermare l’Arsenal sul 2-2 davanti al proprio pubblico.

La squadra di Mikel Arteta conserva comunque maggiore qualità e profondità nell’organico. Il secondo pronostico scelto è quindi il segno 2.

Strasburgo-Monaco, il pronostico è Over 2,5

Alle 17.15 lo Strasburgo riceve il Monaco allo Stade de la Meinau. Le due formazioni hanno iniziato bene il campionato: i padroni di casa arrivano da due vittorie consecutive nelle quali hanno realizzato otto gol, mentre il Monaco ha ottenuto tre successi in altrettante giornate.

Anche l’ultimo confronto diretto offre un’indicazione interessante. La sfida più recente tra le due squadre è terminata con nove reti complessive.

Lo Strasburgo ha mostrato un attacco efficace, mentre il Monaco possiede le qualità necessarie per creare occasioni anche in trasferta. Per la terza partita del tris piace quindi l’Over 2,5, che richiede almeno tre gol complessivi.

Il tris dei pronostici

Il tris proposto per sabato 12 settembre è composto da:

Liverpool-Fulham: segno 1

Sunderland-Arsenal: segno 2

Strasburgo-Monaco: Over 2,5

Liverpool e Arsenal partono con i favori del pronostico, mentre in Francia l’attenzione si concentra sul numero totale di reti.