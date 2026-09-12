Pronostico Atalanta-Cagliari, Sarri vuole ripartire dopo il ko con la Roma

Comparazione quote: Atalanta-Cagliari segno 1

La squadra allenata quest’anno da Maurizio Sarri ha esordito in campionato facendo registrare due vittorie consecutive (2-1 al Sassuolo prima e 1-0 al Bologna dopo) ma sabato scorso è caduta all’Olimpico, in maniera rocambolesca, per mano della Roma. Gli orobici erano infatti passati in vantaggio al 47’ e, quando ormai tutto sembrava deciso, è successo il patatrac... pareggio dei giallorossi all’89’ e, addirittura, rete del ko al 93’. Un uno-due tremendo dal punto di vista dell’effetto ma, probabilmente, meritato visto che i numeri del match non erano certo a favore dell’Atalanta che ha tenuto palla solo per il 34% dei 90 minuti e ha tirato solo 6 volte (di cui 2 nello specchio della porta) contro gli addirittura 39 tentativi (di cui ben 10 a bersaglio) della Roma e i 14 calci d’angolo a 1 a favore della squadra di Gasperini.

Il Cagliari ha vinto invece la prima e la terza partita di campionato (doppio 1-0 a Parma e Lecce) perdendo quella in mezzo contro l’Inter (0-1). Per le quote il pronostico è dalla parte della squadra di casa, proviamo a concedere fiducia al segno 1, offerto a 1.61 da Eplay24, a 1.58 da Bwin e Planetwin.