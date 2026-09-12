La quaterna del sabato: quattro pronostici dai principali campionati europei    

Il sabato calcistico del 12 settembre propone un programma ricco di incontri nei principali campionati europei. Per costruire la nostra quaterna abbiamo selezionato quattro partite di Premier League, LaLiga, Serie A e Bundesliga, utilizzando mercati differenti e valutando i risultati ottenuti dalle squadre nelle prime settimane della stagione.

Liverpool Fulham: segno 1

La prima scelta arriva da Anfield, dove alle 16 italiane il Liverpool ospita il Fulham nella quarta giornata di Premier League. I Reds sono ancora imbattuti in campionato e hanno ottenuto due vittorie consecutive tra il successo per 2-0 sul campo dell’Ipswich e quello conquistato in Champions League contro l’Atlético Madrid.

Alexander Isak ha segnato tre gol nelle ultime due partite, diventando immediatamente uno dei riferimenti offensivi della formazione allenata da Andoni Iraola. Il Liverpool deve fare i conti con alcune assenze, tra cui quelle di Conor Bradley e Hugo Ekitike, mentre Cody Gakpo è stato monitorato fino alla vigilia.

La situazione del Fulham appare più complicata. La squadra londinese ha perso tutte le prime tre giornate di Premier League e cerca ancora il primo punto stagionale. La qualità offensiva dei padroni di casa, il fattore Anfield e la differenza di rendimento mostrata finora orientano il pronostico verso il segno 1.

Athletic Club Elche: Athletic Club Over 1,5 gol

Alle 18:30 l’Athletic Club riceve l’Elche a San Mamés. Dopo le sconfitte iniziali, la formazione basca ha reagito ottenendo due vittorie consecutive contro Celta Vigo e Atlético Madrid, entrambe senza subire reti. Il successo per 2-0 sul campo del Celta ha rappresentato il primo segnale della ripresa, confermata poi contro l’Atlético.

L’Elche ha raccolto un solo punto nelle prime quattro giornate e ha già incassato 12 gol. La difesa ospite non ha ancora trovato il necessario equilibrio e dovrà affrontare un Athletic Club intenzionato a conquistare il terzo successo consecutivo.

Le assenze di Dani Vivian, Peio Canales e Gorka Guruzeta riducono le alternative dei padroni di casa, ma il rendimento difensivo dell’Elche suggerisce comunque una partita con diverse occasioni per la squadra basca. La seconda selezione è quindi Athletic Club Over 1,5 gol, che richiede almeno due reti dei padroni di casa.

Lazio Milan: doppia chance 1X

Alle 18 lo Stadio Olimpico ospita uno degli incontri più attesi della quarta giornata di Serie A. La Lazio guidata da Gennaro Gattuso ha conquistato tre vittorie nelle prime tre partite ed è ancora a punteggio pieno. Il Milan segue a due lunghezze dopo aver ottenuto due successi e il pareggio per 1-1 sul campo della Juventus.

Entrambe le formazioni arrivano dunque imbattute, ma la Lazio può contare sul fattore campo e su una partenza particolarmente convincente. Dal 2012 i biancocelesti hanno vinto sette dei 15 confronti casalinghi di Serie A contro il Milan, con quattro pareggi e quattro successi rossoneri.

La qualità del Milan sconsiglia una scelta troppo netta. La soluzione più prudente è la doppia chance 1X, che comprende sia la vittoria della Lazio sia il pareggio.

Hoffenheim Stoccarda: Over 2,5

La quarta partita si gioca alle 15:30 alla PreZero Arena. L’Hoffenheim ha perso entrambe le prime due giornate di Bundesliga ed è ancora fermo a zero punti. Lo Stoccarda ha invece raccolto tre punti, perdendo per 5-1 contro il Bayern Monaco prima di superare il Colonia per 4-1.

In settimana la squadra di Sebastian Hoeneß ha inoltre battuto per 3-1 il Viking Stavanger in Champions League. Nelle prime tre partite ufficiali disputate tra Bundesliga e competizione europea dallo Stoccarda sono sempre stati segnati almeno quattro gol complessivi.

L’Hoffenheim deve reagire davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti hanno mostrato una notevole capacità realizzativa ma anche qualche difficoltà nella fase difensiva. Questi elementi rendono interessante l’Over 2,5, che completa la quaterna richiedendo almeno tre reti complessive.

La combinazione scelta comprende dunque Liverpool vincente, Athletic Club Over 1,5 gol, doppia chance 1X in Lazio Milan e Over 2,5 in Hoffenheim Stoccarda.