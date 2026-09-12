Il tris del sabato sera: tre pronostici tra Serie A, Premier League e Ligue 1  

Per costruire un tris con mercati meno prudenti abbiamo scelto l’Over 1,5 nel secondo tempo di Atalanta Cagliari, l’Over 1,5 nel secondo tempo di Sunderland Arsenal e il Gol in Paris FC Lione.

Atalanta Cagliari: Over 1,5 secondo tempo

Atalanta e Cagliari si affrontano alle 20:45 alla New Balance Arena. Le due squadre hanno raccolto sei punti nelle prime tre giornate, con un bilancio identico di due vittorie e una sconfitta.

L’Atalanta deve reagire dopo il 2-1 subito sul campo della Roma. La partita dell’Olimpico è rimasta bloccata sullo 0-0 per tutto il primo tempo, prima di cambiare completamente dopo l’intervallo. Ederson ha portato avanti la formazione bergamasca al 47’, mentre Hermoso e Soulé hanno ribaltato il risultato tra il 90’ e il recupero.

Il Cagliari ha iniziato il campionato con una vittoria sul campo del Parma, una sconfitta contro l’Inter e un successo casalingo sul Lecce. La squadra sarda ha mostrato una buona tenuta difensiva, ma l’Atalanta potrebbe aumentare ritmo e pressione con il passare dei minuti.

La necessità dei padroni di casa di ritrovare la vittoria e la possibilità di utilizzare forze fresche nella ripresa rendono interessante l’Over 1,5 nel secondo tempo, che richiede almeno due reti dopo l’intervallo.

Sunderland Arsenal: Over 1,5 secondo tempo

Alle 21 italiane l’Arsenal fa visita al Sunderland allo Stadium of Light. La squadra allenata da Mikel Arteta ha vinto tutte le prime tre giornate di Premier League e arriva dal successo per 1-0 ottenuto contro il Napoli in Champions League.

Il Sunderland ha conquistato quattro punti nelle prime tre partite e ha dimostrato di poter creare difficoltà anche alle formazioni più attrezzate. Nello scorso campionato la sfida disputata allo Stadium of Light contro l’Arsenal terminò 2-2, con tutte e quattro le reti realizzate nel secondo tempo.

Anche le tendenze recenti indicano una maggiore produzione offensiva del Sunderland dopo l’intervallo. In una gara nella quale l’Arsenal potrebbe gestire inizialmente le energie spese in Champions League, gli spazi potrebbero aumentare durante la ripresa.

Il secondo pronostico è quindi Over 1,5 nel secondo tempo, selezione che richiede almeno due gol dal 46’ fino al fischio finale.

Paris FC Lione: Gol

L’ultima scelta arriva dalla Ligue 1, con Paris FC e Lione in campo alle 20:45. I padroni di casa sono ancora imbattuti e hanno raccolto sette punti nelle prime tre giornate.

Dopo lo 0-0 contro il Troyes, il Paris FC ha battuto il Nizza per 3-0 e ha conquistato un importante successo per 3-2 sul campo del Marsiglia. La formazione parigina ha quindi segnato sei reti nelle ultime due partite, ma contro il Marsiglia ha anche mostrato qualche difficoltà nella gestione del vantaggio.

Il Lione ha iniziato il campionato con due vittorie e un pareggio. Nell’ultima giornata ha superato l’Auxerre per 3-1, confermando una buona capacità di costruire occasioni e trovare la porta avversaria.

Il confronto mette di fronte due squadre ancora imbattute, entrambe a quota sette punti e reduci da partite con una produzione offensiva significativa. Per questo motivo la scelta ricade sul Gol, che richiede almeno una rete per parte.

Il tris del sabato sera è composto da Atalanta Cagliari Over 1,5 secondo tempo, Sunderland Arsenal Over 1,5 secondo tempo e Gol in Paris FC Lione.