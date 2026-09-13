La tris alta della domenica sera: due combo e una giocata secca

Il tris passa da Brest, Reggio Emilia e San Sebastián, con calcio d’inizio compreso tra le 20:45 e le 21.

Brest-PSG: 2 + Over 2,5

Il PSG non ha ancora vinto nelle prime tre giornate di Ligue 1, ma arriva dalla netta affermazione per 6-1 contro lo Slovan Bratislava. Un risultato maturato soprattutto nella ripresa e utile per ritrovare fiducia in fase offensiva.

Il Brest, invece, è ancora imbattuto in campionato e ha conquistato cinque punti, vincendo l’ultima trasferta contro il Le Havre. Kamory Doumbia ha già realizzato tre reti e rappresenta uno dei principali pericoli per la difesa parigina.

La differenza tecnica resta favorevole al PSG, chiamato però a confrontarsi con una squadra capace di rendersi pericolosa. Per alzare la quota, alla vittoria degli ospiti aggiungiamo almeno tre reti complessive.

Pronostico: 2 + Over 2,5

Sassuolo-Juventus: 2 + Over 1,5

La Juventus arriva al Mapei Stadium con diverse assenze, ma conserva qualità e profondità sufficienti per costruire una partita offensiva. Luciano Spalletti dovrebbe affidarsi a Kolo Muani come riferimento avanzato, sostenuto da Nico González e Francisco Conceição.

Il Sassuolo di Alberto Aquilani dovrebbe rispondere con Berardi e Laurienté sulle corsie offensive. Una formazione che può creare difficoltà alla Juventus, ma che rischia di concedere spazi quando sarà costretta ad alzare il proprio baricentro.

Il successo bianconero da solo non garantisce una quota particolarmente alta. L’abbinamento con almeno due gol nella partita permette di rendere la giocata più interessante, mantenendo una lettura coerente con le caratteristiche delle due squadre.

Pronostico: 2 + Over 1,5

Real Sociedad-Atletico Madrid: Gol

La giocata secca arriva dalla sfida di Anoeta. La Real Sociedad affronta l’Atletico con fiducia e con l’intenzione di attaccare gli spazi, come anticipato dall’allenatore Pellegrino Matarazzo alla vigilia.

I padroni di casa dovranno rinunciare allo squalificato Jon Martín, espulso contro l’Elche. La squadra basca ha comunque diverse soluzioni offensive, da Oyarzabal a Barrenetxea, senza dimenticare Luka Sučić, già autore di due reti in questo avvio di stagione.

Il dato più interessante riguarda la difesa dell’Atletico Madrid, che ha incassato otto gol nelle prime cinque partite ufficiali. La squadra di Simeone conserva un reparto offensivo di alto livello, con Julián Alvarez, Lookman e Baena, ma in questa fase concede più occasioni rispetto alle proprie abitudini.

Da qui la scelta del Gol, con almeno una rete per parte.

Pronostico: Gol

La tris alta della domenica sera

Brest-PSG: 2 + Over 2,5

Sassuolo-Juventus: 2 + Over 1,5

Real Sociedad-Atletico Madrid: Gol