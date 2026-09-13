Torino-Roma, le quote del match tra Abate e Gasperini

Comparazione quote: Torino-Roma Over 2,5

Per l’occasione i giallorossi volano all’altro Olimpico, quello di Torino, per affrontare l’undici granata che solo nell’ultimo turno è riuscito a rimettere un po’ in ordine la sua classifica andando a vincere (2-1) a Firenze dopo aver rimediato tre ko di fila contro Milan e Sassuolo (doppio 1-2) seguito dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Monza. L’undici di Gasperini, in campionato, meglio di come ha fatto non poteva fare. Ha giocato tre partite e le ha vinte tutte e tre con un doppio 4-0 a Fiorentina e Lecce e un rocambolesco 2-1 all’Atalanta, in rimonta, con il pareggio all’89’ e la rete vittoria al... 93’! Una vittoria meritata se si guarda ai 39 tiri totali dei giallorossi (10 nello specchio della porta) contro i 6 totali dei bergamaschi (di cui solo 2 nello specchio della porta). Sempre Over 2,5 per il Torino, sempre Over 2,5 anche per la Roma... proviamo l’Over 2,5 anche stavolta. Un esito quotato a 1.70 da Eplay24, a 1.68 da Planetwin, a 1.65 da Snai.