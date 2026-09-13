Torino-Roma, le quote del match tra Abate e Gasperini
Ancora una bella prestazione, stavolta in Europa, per la Roma che ha festeggiato il ritorno in Champions League, giovedì scorso, sfiorando il successo a Istanbul contro il Fenerbahce (1-1 il risultato finale). Messa per il momento da parte la più prestigiosa competizione continentale, la Roma si rituffa nel campionato disputando uno dei tre posticipi in programma lunedì 14 settembre.
Comparazione quote: Torino-Roma Over 2,5
Per l’occasione i giallorossi volano all’altro Olimpico, quello di Torino, per affrontare l’undici granata che solo nell’ultimo turno è riuscito a rimettere un po’ in ordine la sua classifica andando a vincere (2-1) a Firenze dopo aver rimediato tre ko di fila contro Milan e Sassuolo (doppio 1-2) seguito dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Monza. L’undici di Gasperini, in campionato, meglio di come ha fatto non poteva fare. Ha giocato tre partite e le ha vinte tutte e tre con un doppio 4-0 a Fiorentina e Lecce e un rocambolesco 2-1 all’Atalanta, in rimonta, con il pareggio all’89’ e la rete vittoria al... 93’! Una vittoria meritata se si guarda ai 39 tiri totali dei giallorossi (10 nello specchio della porta) contro i 6 totali dei bergamaschi (di cui solo 2 nello specchio della porta). Sempre Over 2,5 per il Torino, sempre Over 2,5 anche per la Roma... proviamo l’Over 2,5 anche stavolta. Un esito quotato a 1.70 da Eplay24, a 1.68 da Planetwin, a 1.65 da Snai.
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