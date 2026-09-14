Pronostico Fiorentina-Pisa, derby al Franchi per un posto negli ottavi di Coppa Italia

Il Vanoli -bis è iniziato con un poker a Venezia (tripletta di Mastantuono). La Fiorentina rialza la testa e guarda con ottimismo al derby toscano con il Pisa che assegna un biglietto per gli ottavi di Coppa Italia . Ecco quote e pronostico di Fiorentina-Pisa , in programma martedì 15 settembre alle ore 21.00.

Comparazione quote: Fiorentina-Pisa segno 1

I viola in precedenza avevano superato agevolmente il turno con il Benevento (4-1 il 14 agosto). Il Pisa nel primo turno aveva battuto ai rigori l’Empoli (1-1 al 90’) ma evidentemente il coefficiente di difficoltà di questo derby è ben più elevato. Sia per il valore di un avversario di categoria superiore che per il momento del Pisa: niente terza vittoria di fila in Serie B ma crollo rovinoso contro l’Entella. La Fiorentina non vorrà lasciarsi sfuggire l’occasione di fare strada in questo torneo, vista la mancata partecipazione alle Coppe europee. Per le quote il segno 1 al 90’ non è in discussione e vale 1.50 per Eplay24, 1.47 per Betsson, 1.45 per Lottomatica. Possibile anche l’esito Over 2,5, che la Fiorentina ha sempre fatto registrare nelle prime 5 gare ufficiali fin qui disputate. Almeno tre reti si giocano a 1.54 su Eplay24, a 1.53 su Eurobet, a 1.52 su Snai.