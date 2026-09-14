Pronostici di oggi, una terzina tra Serie A e Liga  

Il programma calcistico di lunedì 14 settembre propone tre incontri di Serie A e due sfide serali tra Premier League e Liga. La nostra terzina attraversa Italia e Spagna, combinando due esiti finali con un mercato legato alle reti.

Le selezioni individuate sono Como vincente contro il Parma, Roma vincente sul campo del Torino e Gol nella partita tra Villarreal e Betis. Una combinazione costruita sulla condizione recente delle squadre e sulle indicazioni offerte dalle prime giornate della stagione.

Como-Parma: pronostico 1

Como-Parma si disputa alle 18:30 allo stadio Sinigaglia. La squadra allenata da Cesc Fàbregas arriva alla quarta giornata senza sconfitte in campionato e ha ottenuto una convincente vittoria per 4-1 sul campo del Genoa nell’ultimo turno.

La formazione lombarda era passata in svantaggio, ma ha reagito realizzando quattro reti con Baturina, Nico Paz e Diao, autore di una doppietta. Un risultato che ha portato il Como a quota sette punti nelle prime tre giornate.

Il Parma non ha ancora vinto in campionato e ha mostrato qualche difficoltà soprattutto lontano dal proprio pubblico. I gialloblù hanno perso senza segnare nelle ultime tre trasferte disputate in Serie A, considerando anche la passata stagione.

Il Como dispone di numerose soluzioni offensive e può sfruttare il movimento dei propri trequartisti alle spalle del centravanti. Il Parma proverà a ridurre gli spazi, ma dovrà reggere il possesso e la pressione iniziale dei padroni di casa.

Pronostico: 1

Torino-Roma: pronostico 2

Torino-Roma inizierà sempre alle 18:30. I giallorossi hanno conquistato tre vittorie nelle prime tre giornate, segnando dieci reti e subendone soltanto una. Il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Fenerbahçe in Champions League ha interrotto la serie di successi, senza però modificare il buon avvio della squadra di Gian Piero Gasperini.

Il Torino ha raccolto la prima vittoria stagionale contro la Fiorentina, dopo le sconfitte con Milan e Sassuolo. Il successo dell’ultimo turno può aver restituito fiducia ai granata, attesi però da un avversario particolarmente efficace nelle due fasi di gioco.

La Roma potrebbe apportare qualche cambiamento alla formazione dopo l’impegno europeo, ma dispone di numerose alternative tra centrocampo e attacco. Gasperini può quindi gestire le energie senza rinunciare alla qualità.

Anche i precedenti disputati in Piemonte favoriscono gli ospiti: la Roma ha vinto sette delle ultime nove trasferte di campionato contro il Torino. La condizione generale e la maggiore profondità della rosa indirizzano la scelta verso il successo esterno.

Pronostico: 2

Villarreal-Betis: pronostico Gol

La terza selezione arriva dalla Liga, con Villarreal-Betis in programma alle ore 21. I padroni di casa devono reagire dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League.

Il Villarreal non ha ancora trovato la vittoria in questa stagione, ma continua a creare occasioni e dispone di attaccanti capaci di incidere. La necessità di ottenere un risultato può spingere la formazione di casa ad assumere un atteggiamento più offensivo.

Il Betis arriva invece dalle prestigiose vittorie contro Real Madrid e Lille. La squadra allenata da Manuel Pellegrini attraversa un buon momento e presenta diverse soluzioni nella metà campo avversaria.

Il Villarreal dovrà assumersi qualche rischio per interrompere il periodo negativo. Il Betis sembra avere le caratteristiche adatte per sfruttare gli spazi, ma potrebbe concedere qualcosa alla reazione dei padroni di casa. La scelta più interessante è quindi una partita con almeno una rete per squadra.

Pronostico: Gol

La terzina di oggi è composta da:

Como-Parma: 1

Torino-Roma: 2

Villarreal-Betis: Gol