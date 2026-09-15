Pronostico Milan-Benfica, le quote del debutto di Amorim in Europa League

Comparazione quote: Milan-Benfica Goal

Dunque il primo avversario del Milan è il Benfica che arriva al Meazza con il chiaro intento di guastare la festa ad Amorim e ai suo ragazzi. L’undici di Lisbona è infatti un avversario ostico che vince in tutte le competizioni (Preliminari di Europa League, campionato e Coppa di Portogallo) da 7 partite di fila e non perde, nello stesso ambito, da 12 (10 vittorie e 2 pareggi).

Il Milan risponde con i 6 punti conquistati nelle prime due giornate di serie A a cui hanno fatto i due pareggi contro Juventus (1-1) e Lazio (2-2 in rimonta). Quanto basta per mettere in guardia il Benfica su chi riuscirà ad avere la meglio in questa sfida. I rossoneri sono andati finora sempre a segno e, inutile dirlo, lo stesso hanno fatto i lusitani dall’inizio della nuova stagione a oggi (gli incontri considerati diventano 15, amichevoli comprese) e allora sul Goal non sembra ci possano essere dubbi. Alla fine potrebbe essere l’esito più “giusto” da provare: la quota prevista da Eplay24 è pari a 1.58, contro l’1.55 di BetFlag e Planetwin.