Pronostico Leverkusen-Celje, tutto facile per Schick e compagni? Le quote

Comparazione quote: Leverkusen-Celje 1 primo tempo

Gli sloveni, infatti, nel loro campionato occupano al momento la settima posizione (su dieci squadre partecipanti) ma devono anche recuperare una partita. Questo non toglie che il loro rendimento recente sia disastroso. Nella Prva Liga ha perso infatti tre delle ultime quattro partite e, subito prima, il Celje è stato estromesso dalla Champions League avendo perso il playoff qualificazione con lo Slovan Bratislava (doppio 1-1 ma ko al ritorno nei tempi supplementari).

Qualche nota stonata l’ha fatta però registrare anche il Leverkusen. Ko all’esordio in Bundesliga per mano della matricola Eleversberg (2-3) si era poi rifatto contro l’Union (perentorio 4-0) per poi ripiegare, all’ultima uscita, sul 2-2 in casa dell’Augsburg.

Quasi sempre a segno nel primo tempo le “Aspirine” (lo hanno fatto in tre delle quattro esibizioni di questo avvio di stagione considerando anche il 4-0 al Wehen in Coppa di Germania), potrebbero farlo anche stasera. Il segno 1 al 90’ paga molto poco, si potrebbe provarlo anche al 45’. L'1 primo tempo di Leverkusen-Celje è quotato a 1.37 da Eplay24, a 1.36 da Bwin e Bet365.