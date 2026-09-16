Pronostico Leverkusen-Celje, tutto facile per Schick e compagni? Le quote
Sulla carta probabilmente si tratta di una delle partite dall’esito meno incerto della prima giornata della fase campionato della Europa League. Il Leverkusen riceve, infatti, il Celje (squadra campione in carica di Slovenia) che però quest’anno non sembra procedere con lo stesso ritmo della stagione precedente.
Comparazione quote: Leverkusen-Celje 1 primo tempo
Gli sloveni, infatti, nel loro campionato occupano al momento la settima posizione (su dieci squadre partecipanti) ma devono anche recuperare una partita. Questo non toglie che il loro rendimento recente sia disastroso. Nella Prva Liga ha perso infatti tre delle ultime quattro partite e, subito prima, il Celje è stato estromesso dalla Champions League avendo perso il playoff qualificazione con lo Slovan Bratislava (doppio 1-1 ma ko al ritorno nei tempi supplementari).
Qualche nota stonata l’ha fatta però registrare anche il Leverkusen. Ko all’esordio in Bundesliga per mano della matricola Eleversberg (2-3) si era poi rifatto contro l’Union (perentorio 4-0) per poi ripiegare, all’ultima uscita, sul 2-2 in casa dell’Augsburg.
Quasi sempre a segno nel primo tempo le “Aspirine” (lo hanno fatto in tre delle quattro esibizioni di questo avvio di stagione considerando anche il 4-0 al Wehen in Coppa di Germania), potrebbero farlo anche stasera. Il segno 1 al 90’ paga molto poco, si potrebbe provarlo anche al 45’. L'1 primo tempo di Leverkusen-Celje è quotato a 1.37 da Eplay24, a 1.36 da Bwin e Bet365.
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