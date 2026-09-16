Sunderland-AZ Alkmaar, come finirà allo Stadium of Light? Ecco il pronostico

Suggestiva la sfida tra Sunderland e Az Alkmaar con la formazione inglese che torna a giocare in una competizione continentale dopo poco più di 50 anni. L’unica e sola partecipazione del Sunderland in Europa risale infatti al 1973-1974 quando, come squadra vincitrice della Fa Cup, prese parte all’allora Coppa delle Coppe dove fu poi eliminato, negli ottavi di finale (era il secondo turno), dai portoghesi dello Sporting battuti 2-1 all’andata ma perdendo 0-2 al ritorno.