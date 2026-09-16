Europa League, la cinquina di oggi tra Gol e Over 2,5  

La fase campionato dell’ Europa League 2026/27 comincia oggi, mercoledì 16 settembre, con nove incontri distribuiti tra le 18:45 e le 21. Il programma permette di costruire una cinquina interamente dedicata alle reti, selezionando tre segni Gol e due Over 2,5. L’obiettivo è individuare le partite nelle quali le caratteristiche offensive delle squadre e il possibile andamento tattico possono favorire almeno tre marcature oppure un gol per parte.

Ararat-Armenia-Sparta Praga: Gol

L’Ararat-Armenia disputa per la prima volta la fase campionato di Europa League e arriva all’appuntamento dopo due vittorie consecutive ottenute senza subire reti. Lo Sparta Praga, però, rappresenta un avversario di livello superiore e possiede una maggiore abitudine alle competizioni continentali.

Le due squadre si sono affrontate anche nella passata stagione, quando lo Sparta ha superato gli armeni con un risultato complessivo di 6-2. I cechi hanno evidenziato qualche difficoltà nelle trasferte recenti, mentre l’Ararat ha segnato almeno due reti in tre delle ultime quattro gare europee giocate in casa. Il pronostico è Gol.

Milan-Benfica: Over 2,5

Il confronto di San Siro è uno dei più attesi della giornata. Il Milan ha realizzato dieci reti nelle ultime cinque partite, ma ne ha anche incassate cinque. I rossoneri arrivano dai pareggi contro Juventus e Lazio e dovranno prestare particolare attenzione alle accelerazioni della formazione portoghese.

Il Benfica ha segnato sedici gol nelle cinque gare più recenti, mostrando una condizione offensiva eccellente. Entrambe dispongono di giocatori capaci di creare occasioni anche senza dominare il possesso. Una rete nella prima parte dell’incontro potrebbe aprire rapidamente gli spazi. La scelta consigliata è Over 2,5.

Anderlecht-Lione: Gol

Anderlecht e Lione si affrontano in una partita che appare equilibrata sul mercato 1X2. I padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo, mentre la squadra francese possiede maggiore qualità nella gestione delle transizioni offensive.

Le proiezioni statistiche indicano una probabilità vicina al 60% per almeno una rete realizzata da entrambe. L’Anderlecht dovrebbe mantenere un atteggiamento propositivo, con il rischio di concedere profondità agli attaccanti avversari. Il pronostico scelto è Gol.

Sturm Graz-Rennes: Gol

Lo Sturm Graz tende ad alzare il ritmo nelle partite casalinghe, anche contro formazioni tecnicamente più attrezzate. Il Rennes torna a disputare una competizione europea dopo tre stagioni e possiede le qualità necessarie per sfruttare gli spazi lasciati dalla squadra austriaca.

I francesi hanno fatto registrare l'esito Gol in tredici delle ultime quattordici partite. Anche le quattro gare più recenti dello Sturm Graz hanno prodotto almeno una rete per parte. La selezione per questa partita è Gol.

Bayer Leverkusen-Celje: Over 2,5

Il Bayer Leverkusen parte nettamente favorito contro il Celje. La formazione tedesca ha segnato in media 2,8 reti nelle ultime cinque partite e dovrebbe controllare il gioco per lunghi tratti.

Il Celje attraversa un periodo complicato e ha recentemente sostituito il proprio allenatore dopo essere scivolato al settimo posto nel campionato sloveno. La differenza tecnica può emergere soprattutto con il passare dei minuti. Il pronostico è Over 2,5.

La cinquina completa comprende quindi Ararat-Armenia-Sparta Praga Gol, Milan-Benfica Over 2,5, Anderlecht-Lione Gol, Sturm Graz-Rennes Gol e Bayer Leverkusen-Celje Over 2,5. Trattandosi di una combinazione composta da cinque eventi, è consigliabile mantenere una puntata contenuta.