Europa League, la terzina di oggi con tre segni secchi

La prima serata della fase campionato di Europa League propone nove incontri. Per costruire una terzina esclusivamente con segni 1X2 sono state escluse le partite maggiormente equilibrate, come Milan-Benfica , Anderlecht-Lione e Sunderland-AZ Alkmaar.

Bayer Leverkusen-Celje: 1

Il Bayer Leverkusen torna in Europa League dopo due partecipazioni consecutive alla Champions. La formazione tedesca comincia il proprio percorso continentale alla BayArena contro il Celje, squadra che sta attraversando un periodo particolarmente delicato.

Gli sloveni sono scivolati al settimo posto nel proprio campionato e hanno recentemente affidato la panchina a Zoran Zeljkovic. Il nuovo allenatore debutta direttamente contro una delle squadre più forti della competizione.

Il Leverkusen ha prodotto una media di 2,8 reti nelle ultime cinque partite e possiede più alternative in ogni reparto. La capacità di mantenere il possesso nella metà campo avversaria dovrebbe costringere il Celje a giocare prevalentemente in difesa. Il primo pronostico della terzina è 1.

Olympiacos-Jagiellonia: 1

L’Olympiacos riceve lo Jagiellonia allo stadio Georgios Karaiskakis. La formazione greca non ha iniziato la stagione nel modo previsto e ha recentemente affidato la guida tecnica a Imanol Alguacil. La partita europea può rappresentare un passaggio importante per recuperare sicurezza e continuità.

Anche lo Jagiellonia arriva da una sconfitta, maturata per 2-0 contro il Wisla Cracovia. La squadra polacca dovrà reggere la pressione dell’Olympiacos e un ambiente tradizionalmente molto caldo.

Il fattore campo e la maggiore qualità complessiva rendono i greci favoriti. Pur considerando le incognite determinate dal cambio in panchina, la seconda indicazione è 1.

Ararat-Armenia-Sparta Praga: 2

L’Ararat-Armenia ha raggiunto per la prima volta la fase campionato di Europa League. Gli armeni hanno vinto le ultime quattro partite europee disputate nel proprio Paese e non devono essere sottovalutati.

Lo Sparta Praga rimane però superiore dal punto di vista tecnico e possiede maggiore attitudine a partite di questo livello. Nella passata stagione la formazione ceca ha eliminato proprio l’Ararat-Armenia dalla Conference League con un risultato complessivo di 6-2.

Lo Sparta ha incontrato alcune difficoltà in trasferta durante questo avvio di stagione, ma arriva da due vittorie consecutive. La maggiore profondità della rosa può fare la differenza nel corso dei novanta minuti. Il terzo pronostico è 2.

La terzina completa è formata da Bayer Leverkusen-Celje 1, Olympiacos-Jagiellonia 1 e Ararat-Armenia-Sparta Praga 2. Le tre squadre selezionate partono favorite, ma la natura del segno secco richiede comunque una gestione prudente della puntata.