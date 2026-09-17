Real Sociedad-Bournemouth, il pronostico: per Kluivert e compagni è il debutto assoluto in Europa
Una ritorna dopo una stagione di assenza dalle competizioni europee, l’altra festeggia invece il debutto assoluto in una competizione europea. La prima è la Real Sociedad che ritrova l’Europa League dopo essere stata eliminata, l’ultima volta, dal Manchester United negli ottavi di finale della edizione 2024-2025. La seconda è il Bournemouth che, prima d’ora, non aveva mai giocato fuori dai confini inglesi e, grazie alla conquista del sesto posto nella passata Premier League, può finalmente regalare una esperienza strepitosa a se stessa e a tutti i suoi tifosi.
Comparazione quote: Real Sociedad-Bournemouth Multigol 2-4
Quella dell’Anoeta è dunque una sfida tra formazioni decisamente motivate ma che in questo avvio di stagione procedono a corrente alternata. E questo, evidentemente, rende decisamente incerto l’esito del match.
I baschi hanno iniziato LaLiga con due ko a seguire e hanno fatto lo stesso all’ultima uscita (0-3 in casa contro l’Atletico Madrid) con in mezzo 2 vittorie e un pareggio. Anche le “Cherries” sono partite perdendo di misura a Manchester contro il City proseguendo con 3 pareggi nei 3 turni successivi.
Le quote concedono un pizzico di fiducia in più al Bournemouth con un segno 2 comunque in lavagna a ben oltre il doppio della posta. Ipotizzando che entrambe riescano ad andare a segno almeno una volta si potrebbe prendere in considerazione, oltre al Goal, il Multigol 2-4: un esito quotato a 1.42 da Eplay24 e NetBet, a 1.52 da Snai.
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