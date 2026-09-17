Real Sociedad-Bournemouth, il pronostico: per Kluivert e compagni è il debutto assoluto in Europa

Una ritorna dopo una stagione di assenza dalle competizioni europee, l’altra festeggia invece il debutto assoluto in una competizione europea. La prima è la Real Sociedad che ritrova l’Europa League dopo essere stata eliminata, l’ultima volta, dal Manchester United negli ottavi di finale della edizione 2024-2025. La seconda è il Bournemouth che, prima d’ora, non aveva mai giocato fuori dai confini inglesi e, grazie alla conquista del sesto posto nella passata Premier League, può finalmente regalare una esperienza strepitosa a se stessa e a tutti i suoi tifosi.