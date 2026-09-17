Pronostico Juve Stabia-Cesena, che sfida tra Di Nardo e Shpendi!

Comparazione quote: Juve Stabia-Cesena Multigol Casa 1-2

Siamo solo agli inizi ma già emergono alcune indicazioni statistiche interessanti. Tanto per cominciare, la Juve Stabia non ha ancora segnato un gol nel primo tempo e ha sempre incassato la prima rete dell'incontro. Di fronte c'è un Cesena (imbattuto con tre pareggi e una vittoria) che ha un poker di esiti Goal all'attivo e, andando un po' più a fondo, ha chiuso in vantaggio al riposo in tre gare su quattro. Cristian Shpendi sta facendo l'Haaland: 5 gol sui 6 totali realizzati dal suo Cesena. Una minaccia per la difesa della Juve Stabia, che dal canto suo può contare sui gol di Di Nardo (2 finora). Un mix di ingredienti che rendono interessante questo anticipo, aperto a qualsiasi risultato. Il pronostico? La Juve Stabia che segna una o due reti. Il Multigol Casa 1-2 è proposto a 1.54 da Eplay24, a 1.57 da Sisal e Snai.