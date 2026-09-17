Cinquina Over 2,5: cinque partite per una quota superiore a 10

La cinquina parte da Crystal Palace-Lech Poznan , sfida nella quale entrambe le formazioni possono contribuire al raggiungimento di almeno tre reti. Gli inglesi hanno disputato gare particolarmente ricche di gol in questo avvio di stagione, mentre il Lech Poznan ha segnato con continuità durante il proprio cammino europeo. La squadra polacca potrebbe trovare almeno una rete, lasciando al Crystal Palace la possibilità di completare il pronostico .

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,51

Celtic-Ferencvaros

Numeri offensivi interessanti anche per Celtic-Ferencvaros. Otto delle ultime nove partite disputate dagli scozzesi hanno prodotto almeno tre gol complessivi. Il Ferencvaros arriva invece dal netto 7-0 ottenuto in coppa nazionale e ha già dimostrato di poter essere pericoloso anche lontano dal proprio campo. Il Celtic dovrebbe provare a imporre immediatamente un ritmo elevato, ma gli ungheresi possiedono le qualità necessarie per rispondere.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,52

Besiktas-Marsiglia

Il terzo Over 2,5 riguarda Besiktas-Marsiglia. I turchi hanno costruito una notevole continuità nelle partite casalinghe, dove riescono spesso a creare diverse occasioni da rete. Il Marsiglia dispone però di giocatori tecnici e veloci, capaci di sfruttare gli spazi che inevitabilmente si apriranno durante la gara. Un gol realizzato nella prima parte dell’incontro potrebbe trasformare la sfida in un confronto molto aperto.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,57

Real Sociedad-Bournemouth

Tra le partite più interessanti della serata trova spazio Real Sociedad-Bournemouth. Quattro delle prime cinque gare stagionali degli spagnoli hanno superato la linea dei due gol, dato registrato anche in quattro delle ultime cinque partite degli inglesi. Il Bournemouth affronta il proprio debutto europeo e difficilmente cambierà la filosofia offensiva mostrata in campionato. La Real Sociedad dovrà quindi accettare un confronto giocato su ritmi sostenuti.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,68

Viktoria Plzen-Union Saint-Gilloise

L’ultima scelta è Viktoria Plzen-Union Saint-Gilloise. Le quote descrivono una partita equilibrata, senza una formazione nettamente favorita. Il Viktoria Plzen proverà a sfruttare il fattore campo, mentre l’Union Saint-Gilloise può rendersi pericoloso attraverso ripartenze rapide e inserimenti offensivi. La necessità di partire bene nella competizione potrebbe spingere entrambe le squadre a cercare la vittoria senza limitarsi alla gestione del pareggio.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,81

Riepilogo dei cinque pronostici

Crystal Palace-Lech Poznan: Over 2,5 a quota 1,51

Celtic-Ferencvaros: Over 2,5 a quota 1,52

Besiktas-Marsiglia: Over 2,5 a quota 1,57

Real Sociedad-Bournemouth: Over 2,5 a quota 1,68

Viktoria Plzen-Union Saint-Gilloise: Over 2,5 a quota 1,81

Quota complessiva indicativa: 10,97