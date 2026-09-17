Tre secche 1X2: la terzina di oggi sfiora quota 7,50  

La prima scelta arriva dalla Liga , dove il Betis ospita il Getafe . I padroni di casa hanno vinto sei delle ultime sette partite e si sono imposti in cinque gare interne consecutive di campionato. Il Getafe può rendere la sfida combattuta, ma dispone di meno soluzioni offensive e potrebbe soffrire la maggiore qualità tecnica degli avversari.

Il Betis dovrebbe mantenere il controllo del possesso, cercando di allargare la difesa ospite e creare spazi nella zona centrale.

Pronostico: 1 a quota 1,77

Besiktas favorito contro il Marsiglia

La seconda secca è il segno 1 di Besiktas-Marsiglia. La formazione turca ha vinto le ultime sette partite disputate in casa e nove delle precedenti undici complessive. Il fattore campo può assumere un peso notevole contro un Marsiglia chiamato ad affrontare una trasferta complicata e un ambiente particolarmente caldo.

Il Besiktas possiede giocatori capaci di incidere negli ultimi metri e dovrebbe provare a prendere immediatamente il comando della partita. I francesi rimangono avversari pericolosi, ma la continuità mostrata dai padroni di casa rende interessante una quota superiore a quella normalmente associata a una squadra così affidabile sul proprio terreno.

Pronostico: 1 a quota 1,80

Salisburgo corsaro a Sofia

Completa la terzina Levski Sofia-Salisburgo. Gli austriaci partono leggermente favoriti nonostante giochino in trasferta e possono sfruttare una maggiore abitudine alle competizioni europee. Il Levski ha dimostrato di essere una squadra organizzata, ma potrebbe trovare difficoltà nel contenere il ritmo e le accelerazioni offensive degli ospiti.

Il Salisburgo dovrà evitare di concedere campo nelle ripartenze, mantenendo una pressione costante e alzando progressivamente il baricentro. Tra le tre proposte è la scelta più rischiosa, ma anche quella che permette alla combinazione di raggiungere una quota complessiva decisamente interessante.

Pronostico: 2 a quota 2,33

Riepilogo dei tre pronostici

Betis-Getafe: 1 a quota 1,77

Besiktas-Marsiglia: 1 a quota 1,80

Levski Sofia-Salisburgo: 2 a quota 2,33

Quota complessiva indicativa: 7,42