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Pronostico Monza-Sassuolo, tra Juric e Aquilani i gol non dovrebbero mancare

Le quote dell'anticipo della quinta giornata di Serie A
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2 min

Pubblicato il 18.09.2026, 07:04

Monza-SassuoloJuricAquilani

Bene, anzi forse meglio del previsto, il Sassuolo, male anzi forse peggio del previsto, il Monza. La squadra di Aquilani, dopo quattro partite, ha infatti messo insieme 7 punti facendo registrare il migliore inizio di campionato da qualche anno a questa parte mentre i brianzoli sono fermi a quota un punto in classifica lasciando sicuramente delusi i propri tifosi dopo la gioia della promozione in serie A.

Comparazione quote: Monza-Sassuolo Goal

Il Sassuolo aveva iniziato perdendo a Bergamo con l’Atalanta (1-2) ma poi ha fatto fuori il Torino (2-1), ha pareggiato (2-2) a Bologna ma, soprattutto, domenica scorsa ha battuto 3-2 la Juventus. In mezzo, vale la pena ricordarlo, c’è anche il passaggio del turno di Coppa Italia a spese del Frosinone. Il Monza di Juric ha perso prima contro Inter e Udinese, ha poi pareggiato a Parma per poi cadere di nuovo al Via del mare contro il Lecce. Vale la pena sottolineare che, finora, entrambe le squadre sono sempre andate a segno almeno una volta e stasera, una di fronte all’altra nell’anticipo della quinta giornata di serie A, potrebbero tranquillamente fare ancora la stessa cosa. Da provare il Goal, offerto a 1.56 da Eplay24, a 1.55 da Eurobet, a 1.53 da Bwin.

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