Pronostico Monza-Sassuolo, tra Juric e Aquilani i gol non dovrebbero mancare
Bene, anzi forse meglio del previsto, il Sassuolo, male anzi forse peggio del previsto, il Monza. La squadra di Aquilani, dopo quattro partite, ha infatti messo insieme 7 punti facendo registrare il migliore inizio di campionato da qualche anno a questa parte mentre i brianzoli sono fermi a quota un punto in classifica lasciando sicuramente delusi i propri tifosi dopo la gioia della promozione in serie A.
Comparazione quote: Monza-Sassuolo Goal
Il Sassuolo aveva iniziato perdendo a Bergamo con l’Atalanta (1-2) ma poi ha fatto fuori il Torino (2-1), ha pareggiato (2-2) a Bologna ma, soprattutto, domenica scorsa ha battuto 3-2 la Juventus. In mezzo, vale la pena ricordarlo, c’è anche il passaggio del turno di Coppa Italia a spese del Frosinone. Il Monza di Juric ha perso prima contro Inter e Udinese, ha poi pareggiato a Parma per poi cadere di nuovo al Via del mare contro il Lecce. Vale la pena sottolineare che, finora, entrambe le squadre sono sempre andate a segno almeno una volta e stasera, una di fronte all’altra nell’anticipo della quinta giornata di serie A, potrebbero tranquillamente fare ancora la stessa cosa. Da provare il Goal, offerto a 1.56 da Eplay24, a 1.55 da Eurobet, a 1.53 da Bwin.
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