Espanyol-Elche, il pronostico è una combo: ecco di che si tratta

Comparazione quote: Espanyol-Elche 1+Goal

L’Espanyol, al contrario, ha ripreso un po’ quota risalendo la graduatoria fino all’ottavo posto, quello attuale, raggiunto grazie ai successi contro Levante all’esordio e Osasuna (un paio di giornate fa) preceduto dall’1- 1 casalingo contro il Siviglia. Sono 9 le reti messe a segno dai catalani ma sono anche 7 quelle subìte. Da segnalare che nell’arco delle prime sei giornate di campionato l’Espanyol è sempre riuscito a mettere a segno almeno una rete, cosa che ha fatto anche l’Elche (nonostante non abbia mai vinto) ad eccezione dello 0-5 rimediato per mano del Barcellona. Entrambe hanno fatto registrare finora 4 esiti Over 2,5 e due Under 2,5 mentre, in fatto di esiti Goal, sono 4 quelli a favore dell’Espanyol contro i 5 invece totalizzati dall’Elche. L’ipotesi che appare più probabile (e che probabilmente potrebbe valere la pena seguire) è quella della combo 1+Goal: a 3.50 su Eplay24, NetBet e Sisal.