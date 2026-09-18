Due X al primo tempo tra Serie A e Serie B
La giornata di ieri, giovedì 17 settembre, è stata caratterizzata da una "doppietta": a segno sia la terzina sui segni 1X2 (quota 7.40) che la cinquina da oltre 10 volte la posta sugli Over 2,5 in Europa League. Il programma odierno regala altro materiale per i pronostici, vediamoli nel dettaglio.
Monza-Sassuolo, avvio prudente all’U-Power Stadium
La quinta giornata di Serie A si apre alle 20:45 con Monza-Sassuolo. La squadra emiliana arriva dalla prestigiosa vittoria per 3-2 contro la Juventus, maturata attraverso un finale particolarmente movimentato. Il Monza, però, può sfruttare il fattore campo e difficilmente concederà spazi con leggerezza fin dalle prime battute.
Il mercato scelto è X primo tempo. La previsione non richiede necessariamente una partita povera di occasioni, ma un sostanziale equilibrio al termine dei primi 45 minuti. Il Sassuolo possiede qualità sufficienti per creare pericoli, mentre il Monza dovrà limitare soprattutto le transizioni degli ospiti. In una gara che può cambiare volto nella ripresa, il pareggio all’intervallo rappresenta una soluzione interessante.
Juve Stabia-Cesena, equilibrio nella prima frazione
Alle 20:30 è in programma Juve Stabia-Cesena, anticipo di Serie B al Romeo Menti. La formazione campana proverà a sfruttare il sostegno del proprio pubblico, ma troverà un Cesena organizzato e potenzialmente insidioso quando riesce a recuperare il pallone.
Anche in questo incontro la scelta ricade sull’X primo tempo. La Serie B propone spesso gare tattiche, nelle quali le squadre preferiscono studiare l’avversario prima di aumentare il ritmo. La Juve Stabia dovrà evitare di sbilanciarsi, mentre il Cesena potrebbe affrontare la prima parte con una gestione attenta delle distanze.
La combo unisce quindi due pareggi all’intervallo. Entrambe le partite presentano condizioni favorevoli a una prima frazione combattuta, con la possibilità che gli episodi decisivi arrivino dopo il riposo.
Riepilogo della combo
Monza-Sassuolo: X primo tempo
Juve Stabia-Cesena: X primo tempo
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