Pronostico Tottenham-Aston Villa, solo la vittoria per De Zerbi (a rischio esonero)

Comparazione quote: Tottenham-Aston Villa Goal

Gli Spurs di Roberto De Zerbi sono rimasti gli unici insieme al neopromosso Coventry a non aver segnato neppure una rete! Mai, nella loro storia, gli Spurs erano rimasti a secco di gol nelle prime 4 giornate di Premier League. Un flop enorme considerati gli oltre 350 mllioni di euro spesi dal club per rinforzare la squadra con nuovi innesti (tra cui Sandro Tonali). Anche l’Aston Villa, che ha chiuso al quarto posto lo scorso campionato, deve cambiare marcia. Emery quanto meno nelle coppe sta facendo bene e per lui non è certo una novità: 3-2 al Bruges in Champions League, 3-1 al Coventry in Efl Cup. Nei precedenti col Tottenham (eliminato anche dalla Carabao Cup per mano del Liverpool) i gol non sono mancati. I Villans hanno perso il più recente ma avevano vinto i precedenti quattro. Restando sui dati relativi alle reti, se ne sono viste almeno tre in 11 degli ultimi 13 scontri diretti. Entrambe hanno bisogno di vincere e, anche le statistiche del campionato in corso non lo suggerirebbero, si può provare il Goal: quota 1.66 su Eplay24, 1.65 su Eurobet, 1.62 su BetFlag.