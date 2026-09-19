Pronostico Fiorentina-Napoli, tra Vanoli e Allegri per i bookie finirà così...

Comparazione quote: Fiorentina-Napoli X primo tempo o X finale

Le statistiche dicono che il Napoli è uscito imbattuto da 16 delle ultime 17 trasferte al Franchi. Contro il Bologna è arrivato un successo sofferto, maturato nella ripresa grazie al gol di Lobotka, dopo che gli azzurri (per la terza volta nelle prime quattro giornate) erano andati al riposo con un risultato di parità. La Fiorentina deve chiaramente tenere alta la guardia per uscire dal tunnel. Le partite dei viola (campionato e Coppa Italia) sono tutte terminate con l'Over 2,5 a referto, esito che tra l'altro si è visto anche negli ultimi 7 match giocati tra i viola e il Napoli. Per le quote è favorita la squadra di Allegri: segno 2 a 2.25 sulla lavagna di Eplay24, a 2.20 su Snai, a 2.15 su Bwin. L'1 della Fiorentina paga tra 3.10 e 3.30 volte la posta. Non è da escludere l'ipotesi di un segno X, al riposo oppure al 90'. Per coprire questa doppia eventualità si può considerare l'esito "X primo tempo o X finale" a quota 1.72 su Eplay24 e NetBet, a 1.67 su Sisal.