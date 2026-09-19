Pronostico Juve-Atalanta, Spalletti cerca continuità in campionato dopo la manita al Nijmegen in Europa League
Buona la prima in Europa League per la Juventus di Spalletti: comoda manita al Nijmegen. I bianconeri si rituffano in campionato dove sono chiamati a vincere per non perdere terreno da chi sta davanti. Allo Stadium arriva l'Atalanta del grande ex Maurizio Sarri. Ecco quote e pronostico di Juventus-Atalanta, in programma domenica 20 settembre alle ore 18.00.
Comparazione quote: Juve-Atalanta tempo con più gol: 2°
Contro il Nijmegen si sono sbloccati Woltemade e Kolo Muani, conferme da Nico Gonzalez e Alajbegovic è apparso in crescita. Solo buone notizie per Spalletti, che adesso cerca continuità in campionato dove ha perso l'ultima in casa del Sassuolo. Anche l'Atalanta ha bisogno di punti dopo i ko contro Roma e Cagliari: occhio alla tendenza bergamasca a subìre gol nella ripresa. In Serie A la Juve, eccezion fatta per l'esordio con il Frosinone, è sempre andata a segno dopo l'intervallo. Questi numeri fanno pensare ad un Juve-Atalanta con più reti nella ripresa: ipotesi a 2.10 sulle lavagne di Eplay24, NetBet e Sisal. Nelle ultime 7 gare interne di campionato della Juve sono stati messi a segno due gol esatti. Un'altra opzione da considerare potrebbe allora essere il Multigol 2-3: quota 1.84 su Eplay24 e StarYes, 1.95 su Sisal.
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