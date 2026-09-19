Pronostico Venezia-Lazio, che quota per il blitz di Gattuso al Penzo
Una ha iniziato benissimo, l’altra ha iniziato malissimo... e basta guardare la classifica per rendersene conto. La Lazio, dopo tre vittorie consecutive nelle prime tre giornate di campionato, ha visto sfumare il poker nell’ultimo turno facendosi riprendere dal Milan dopo essere stata avanti di due reti. In totale, per i biancocelesti, 10 punti dopo 4 partite che valgono loro il terzo posto in classifica dietro alla coppia Roma e Inter, uniche a punteggio pieno. Dall’altro lato il Venezia che, dopo 360 minuti di gioco, è ancora fermo al palo per un totale di zero punti all’attivo con 4 reti realizzate e ben 11 incassate.
Comparazione quote: Venezia-Lazio segno 2
La sfida di stasera al Penzo (ore 20.45) mette quindi di fronte due squadre che hanno entrambe assoluta necessità di vincere anche se per esigeneze diverse. Lo scontro diretto proprio tra Roma e Inter fornisce infatti l’occasione alla Lazio di agganciare la testa della classifica qualora le due davanti dovessero pareggiare oppure balzare al secondo posto scavalcando quella che dovesse eventualmente perdere. Per i lagunari, invece, il successo servirebbe per lasciare, verosimilmente, ad altri il ruolo di fanalino di coda cominciando a risalire la classifica. Sulla carta, però, è l’undici guidato da Gennaro Gattuso a meritare i favori del pronostico. Il 2 presenta anche una quota interessante e vale sicuramente la pena provarlo. Il blitz della Lazio al Penzo è offerto a 1.95 da Eplay24, a 1.91 da Bet365, a 1.90 da Eurobet.
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