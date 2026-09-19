Pronostico Venezia-Lazio, che quota per il blitz di Gattuso al Penzo

Una ha iniziato benissimo, l’altra ha iniziato malissimo... e basta guardare la classifica per rendersene conto. La Lazio, dopo tre vittorie consecutive nelle prime tre giornate di campionato, ha visto sfumare il poker nell’ultimo turno facendosi riprendere dal Milan dopo essere stata avanti di due reti. In totale, per i biancocelesti, 10 punti dopo 4 partite che valgono loro il terzo posto in classifica dietro alla coppia Roma e Inter, uniche a punteggio pieno. Dall’altro lato il Venezia che, dopo 360 minuti di gioco, è ancora fermo al palo per un totale di zero punti all’attivo con 4 reti realizzate e ben 11 incassate.