Pronostici Over 2,5 del weekend: cinquina sopra il 6!  

Il Borussia Mönchengladbach ha esonerato Eugen Polanski dopo appena tre giornate, in seguito al pesante 5-0 subito contro il Friburgo. Il cambio in panchina può produrre una reazione, ma difficilmente risolverà subito tutti i problemi difensivi mostrati dalla squadra.

Anche il Mainz arriva da una partita con quattro reti complessive, persa 3-1 contro l’Eintracht Francoforte. Gli ospiti dovranno inoltre rinunciare al portiere titolare Robin Zentner, fermato da un problema alla mano. La situazione delle due squadre favorisce una gara con almeno tre gol.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,45

Nottingham Forest-Coventry: padroni di casa favoriti

Il Nottingham Forest arriva dalla vittoria per 2-1 conquistata sul campo dell’Aston Villa. Il Coventry è invece ancora fermo a zero punti e ha mostrato difficoltà evidenti contro le squadre capaci di aumentare il ritmo nella metà campo avversaria.

Il Forest ha le qualità per segnare più di una rete e potrebbe contribuire in maniera decisiva al raggiungimento dell’Over 2,5. Il pronostico resterebbe valido anche con un successo netto dei padroni di casa, come 3-0.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,75

Bayer Leverkusen-RB Lipsia: qualità e velocità alla BayArena

Il Bayer Leverkusen ha pareggiato 2-2 contro l’Augsburg, mentre il Lipsia ha reagito alle precedenti difficoltà travolgendo l’Amburgo per 5-0. Le due formazioni prediligono un calcio verticale e accompagnano l’azione offensiva con diversi giocatori.

Il Leverkusen deve cercare la vittoria, ma dovrà prestare attenzione alle ripartenze del Lipsia. Un gol nei primi minuti potrebbe rendere la partita ancora più aperta e aumentare le possibilità di vedere almeno tre reti.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,33

Paderborn-Hoffenheim: occasioni da entrambe le parti

Il Paderborn è reduce dalla sconfitta per 3-0 contro il Borussia Dortmund. L’Hoffenheim ha invece già disputato una partita terminata 3-2 contro la formazione giallonera, confermando una buona produzione offensiva accompagnata da una fase difensiva vulnerabile.

I padroni di casa devono reagire e saranno portati ad alzare il baricentro. Questa scelta potrebbe però lasciare spazi a un Hoffenheim particolarmente pericoloso quando può attaccare in velocità.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,36

Marsiglia-PSG: il big match completa la cinquina

Il PSG ha iniziato la stagione con qualche difficoltà in più rispetto alle attese, pareggiando contro Rennes e Lille. Il Marsiglia può quindi provare a metterlo in difficoltà, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Gli ospiti dispongono delle qualità necessarie per segnare più di una rete, mentre il Marsiglia non può limitarsi a difendere per tutta la partita. Il profilo tattico dell’incontro sostiene la previsione di almeno tre gol complessivi.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,36

Riepilogo della cinquina Over 2,5

Borussia Mönchengladbach-Mainz: Over 2,5, quota 1,45

Nottingham Forest-Coventry: Over 2,5, quota 1,75

Bayer Leverkusen-RB Lipsia: Over 2,5, quota 1,33

Paderborn-Hoffenheim: Over 2,5, quota 1,36

Marsiglia-PSG: Over 2,5, quota 1,36

Moltiplicatore complessivo: 6,24