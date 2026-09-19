Pronostici della domenica: tris tra Premier League e Serie A  

Il Manchester City ha appena travolto il Norwich per 5-0 in Coppa di Lega, pur utilizzando diversi giovani e alcune seconde linee. La squadra ha quindi potuto risparmiare vari titolari in vista dell’impegno di campionato.

Il Sunderland arriva dal successo europeo per 1-0 contro l’AZ e avrà meno tempo per recuperare. Nell’ultima giornata di Premier League ha perso 2-0 contro l’Arsenal, sbagliando anche un rigore quando il risultato era ancora in equilibrio. Il City possiede le qualità per sostenere la linea delle tre reti anche senza un gol degli ospiti.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,57

Juventus-Atalanta: la reazione bianconera passa dallo Stadium

La Juventus è reduce dalla sconfitta per 3-2 sul campo del Sassuolo, arrivata al termine di una partita caotica. La successiva vittoria europea per 5-0 contro il NEC ha mostrato una risposta immediata, soprattutto sul piano offensivo.

L’Atalanta ha battuto il Sassuolo 2-1 e rimane un’avversaria pericolosa, ma i bianconeri possono sfruttare il fattore campo e la maggiore profondità della rosa. Il segno 1 rappresenta la scelta centrale del tris.

Pronostico: 1 a quota 1,67

Milan-Lecce: i rossoneri possono superare la linea

Il Milan deve reagire dopo la sconfitta interna per 2-0 contro il Benfica in Europa League. La vittoria rossonera è proposta a una quota troppo bassa, mentre l’Over 2,5 permette di puntare sulla produzione offensiva della squadra mantenendo un valore superiore a 1,50.

Il Lecce ha già incassato quattro reti contro la Roma e due contro il Venezia. Il Milan può quindi contribuire quasi interamente al raggiungimento della linea, soprattutto sbloccando la gara nella prima parte.

Pronostico: Over 2,5 a quota 1,60

Riepilogo del tris

Manchester City-Sunderland: Over 2,5 a quota 1,57

Juventus-Atalanta: 1 a quota 1,67

Milan-Lecce: Over 2,5 a quota 1,60

Moltiplicatore complessivo: 4,20