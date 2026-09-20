Pronostici domenica sera: due partite da Gol per chiudere il weekend

Marsiglia-Paris Saint-Germain: pronostico Gol a quota 1.52

Il confronto tra Marsiglia e Paris Saint-Germain è la partita più attesa del programma francese. Il PSG dispone di una qualità offensiva elevatissima e può creare occasioni anche contro un avversario organizzato. La trasferta al Velodrome, però, rappresenta sempre un appuntamento complicato.