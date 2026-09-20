Pronostici domenica sera: due partite da Gol per chiudere il weekend
Marsiglia-Paris Saint-Germain: pronostico Gol a quota 1.52
Il confronto tra Marsiglia e Paris Saint-Germain è la partita più attesa del programma francese. Il PSG dispone di una qualità offensiva elevatissima e può creare occasioni anche contro un avversario organizzato. La trasferta al Velodrome, però, rappresenta sempre un appuntamento complicato.
Il Marsiglia dovrebbe affrontare la gara con intensità, cercando di sfruttare il sostegno del proprio pubblico e gli spazi che potrebbero aprirsi durante la partita. La formazione di casa possiede le risorse tecniche per mettere in difficoltà la difesa parigina, soprattutto nelle ripartenze e nelle situazioni da palla inattiva.
Il PSG parte con maggiori possibilità di vittoria, ma il segno 2 non protegge da una partita combattuta. La scelta del Gol a quota 1.52 punta sulla capacità realizzativa degli ospiti e sulla possibilità concreta che il Marsiglia riesca a trovare almeno una rete.
Milan-Lecce: pronostico Gol a quota 2.10
La seconda selezione presenta una quota decisamente più alta. Il Milan è favorito e dovrebbe controllare il possesso, ma la giocata scelta non è il semplice successo rossonero. Il Gol a quota 2.10 richiede infatti una rete anche da parte del Lecce.
La squadra pugliese dovrà sostenere una forte pressione difensiva, ma potrebbe trovare qualche occasione sfruttando una ripartenza, un calcio piazzato oppure un errore nella costruzione del Milan. I rossoneri hanno qualità sufficiente per segnare, mentre il punto determinante della previsione riguarda la capacità degli ospiti di rendersi pericolosi.
La quota superiore a 2.00 segnala chiaramente il rischio della giocata, ma aumenta anche il valore complessivo della doppia. Un risultato come 2-1 o 3-1 permetterebbe di centrare il pronostico senza dover necessariamente immaginare una partita equilibrata.
La schedina Gol della domenica sera
- Marsiglia-Paris Saint-Germain: Gol a quota 1.52
- Milan-Lecce: Gol a quota 2.10
- Quota complessiva indicativa: 3.19
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS