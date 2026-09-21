Due vittorie in casa in Serie C: Spezia e Trento nel pronostico di stasera

I campionati europei si fermano per lasciare spazio alle nazionali. Prima di congedarsi da Serie A e compagnia, però, merita risalto la terzina vincente di domenica 20 settembre con un mix di Serie A e Premier League: quota totale 4.20, qui la giocata in dettaglio . Prima di dedicarsi alle sfide delle nazionali, uno sguardo alle partite di stasera con la Serie C ad offrire alcuni spunti interessanti.

La Serie C chiude il programma di lunedì 21 settembre con due sfide che presentano un andamento diverso nelle prime cinque giornate. Lo Spezia riceve una Vis Pesaro ancora senza vittorie, mentre il Trento affronta una Pro Vercelli che finora ha perso entrambe le trasferte. La doppia scelta cade sul segno 1 in entrambe le partite.

Spezia-Vis Pesaro: segno 1 a quota 1,24

Lo Spezia arriva alla gara con quattro vittorie e un pareggio: 13 punti, nove gol segnati e appena due subiti. In casa ha battuto Campobasso per 1-0 e Livorno per 2-0, senza concedere reti. Nell’ultimo turno ha vinto 3-0 sul campo del Perugia, confermando la solidità mostrata dall’inizio del campionato.

La Vis Pesaro occupa invece l’ultimo posto con un punto in cinque partite. Ha incassato 12 gol, quattro dei quali nella più recente sconfitta interna contro la Reggiana. Lontano da casa ha perso 2-0 a Pescara e 2-1 a Forlì. Il divario nei risultati e il rendimento interno dello Spezia rendono l’1 a quota 1,24 la prima scelta della doppia.

Trento-Pro Vercelli: segno 1 a quota 1,70

Il Trento è ancora imbattuto: due vittorie e tre pareggi nelle prime cinque gare, con cinque reti realizzate e tre subite. Sul proprio campo ha superato Treviso e Lecco, rispettivamente 2-1 e 1-0, prima dello 0-0 contro l’Union Brescia. Tre partite interne, sette punti e una sola rete concessa sono la base del pronostico.

La Pro Vercelli ha raccolto cinque punti e presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Le due gare esterne si sono chiuse entrambe senza punti: 1-0 per l’Arzignano e 2-1 per il Treviso. Il Trento parte quindi avanti, anche se i tre pareggi ottenuti finora ricordano che il segno 1 resta la scelta più delicata della coppia. Su Sisal è proposto a quota 1,70.

Il riepilogo dei pronostici

Spezia-Vis Pesaro: 1 a quota 1,24

Trento-Pro Vercelli: 1 a quota 1,70

Quota complessiva: 2,11