Nations League, Norvegia-Danimarca è Haaland contro Hojlund: il pronostico
Ecco a quanto è quotato il successo della selezione norvegese
Archiviato brillantemente il Mondiale (è stata eliminata ai quarti dall’Inghilterra ma solo con una rete nei tempi supplementari dopo l’1-1 al 90’), la Norvegia riparte giovedì in Nations League ospitando la Danimarca che, ahilei, il Mondiale lo ha seguito in televisione.
Comparazione quote: Norvegia-Danimarca segno 1
I danesi sono rimasti infatti a casa al termine di un playoff al cardiopalma contro la Repubblica Ceca... 1-1 al termine dei 90’ regolamentari, 2-2 al termine dei supplementari e ko ai rigori. In precedenza la nazionale di Hojlund aveva superato 4-0 la Macedonia del Nord ma il biglietto per Canada, Usa e Messico lo aveva perso in precedenza pareggiando 2-2 in casa contro la Bielorussia. La Norvegia segna con grandissima regolarità e per trovare un match dove Haaland e compagni sono rimasti all’asciutto bisogna guardare solo allo 0-0 in amichevole con la Svizzera, unica gara tra le ultime 25 disputate dalla nazionale scandinava nelle quali la Norvegia non ha bucato la rete avversaria. La Danimarca una rete potrebbe anche realizzarla ma, alla fine, è l’1 il segno che sembra offrire le maggiori garanzie. La vittoria della Norvegia è offerta a 1.80 da Eplay24, a 1.75 da Snai, a 1.73 da Bwin. Il Goal è quotato a 1.67 da Eplay24 e Betsson, a 1.66 da Bwin.
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