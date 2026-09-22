Pronostico Portogallo-Galles, CR7 a caccia dei primi tre punti in Nations League

Le altre due nazionali inserite nel gruppo 4 della League A della Nations League (oltre a Norvegia e Danimarca) sono Portogallo e Galles che si affronteranno, anche loro, giovedì (ore 20.45).

Comparazione quote: Portogallo-Galles segno 1

I lusitani, nell’ultima esibizione, sono stati mandati a casa dalla Spagna negli ottavi di finale del Mondiale mentre il Galles si è fermato molto prima perdendo la semifinale playoff delle qualificazioni contro la Bosnia Erzegovina. Per entrambe questa Nations League rappresenta un possibile obiettivo da raggiungere ma, carta alla mano, è il Portogallo che sembra avere una marcia in più. Quella necessaria a portare a casa i primi tre punti per iniziare l’avventura nel migliore dei modi. Quota contenuta ma segno 1 obbligato: il successo di Cristiano Ronaldo e compagni si gioca a 1.22 su Eplay24, a 1.20 su BetFlag e Planetwin. A proposito di CR7, bookie convinti: il campione portoghese lascerà subito il segno, tanto che una sua marcatura nel match vale "solo" 1.60.