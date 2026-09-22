Lega B di Nations League, Austria-Israele sulla carta è sfida da segno 1

Comparazione quote: Austria-Israele segno 1

L’undici austriaco al recente Mondiale ha deluso qualificandosi per i sedicesimi (con 4 punti all’attivo dopo le 3 gare del suo girone) dove è subito andato fuori perdendo 0-3 con la Spagna. In precedenza aveva invece fatto abbastanza bene perdendo solo contro la Romania e pareggiando contro la Bosnia nelle 11 gare disputate tra qualificazioni e amichevoli premondiali. Israele al Mondiale non è invece neanche andato. Finito terzo dietro Norvegia e Italia nel girone di qualificazione non è riuscito a infilarsi neanche tra i playoff. Subito dopo questa eliminazione ha giocato un paio di partite senza alcuna posta in palio pareggiando 2-2 con la Georgia e vincendo 1-0 in Albania. Adesso per entrambe le nazionali si apre un nuovo capitolo dove ci sono i presupposti per mettersi in evidenza. In questa prima sfida, in perfetta sintonia con le quote, è l’Austria a partire favorita con il segno 1 che non regala proprio un premio altissimo ma che, in ogni caso, è quello a cui dedicare le maggiori attenzioni. Il segno 1 austriaco è offerto a 1.42 da Eplay24, a 1.40 da Sisal, a 1.39 da Bwin.