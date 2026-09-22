Capocannoniere Serie A, le quote aggiornate: tutti dietro a Malen

Comparazione quote: Malen capocannoniere Serie A 2026/27

Il bomber della Roma sta confermando quanto di buono (anzi ottimo) aveva fatto vedere nella scorsa stagione, quando (a partire da gennaio) aveva messo a segno 14 gol in 18 partite di campionato. Un impatto devastante quello di Malen, che consolida il suo ruolo di favorito nella corsa al titolo di capocannoniere della Serie A 2026/27. L’ipotesi che il romanista segni più gol di tutti al termine del campionato vale 1.80 per Eplay24 e NetBet, 1.85 per Sisal. L’unico che, quote dei bookie alla mano, sembra poter tenere testa all’olandese è... il capocannoniere della passata stagione: Lautaro Martinez. La doppietta dell’argentino nella super sfida Roma-Inter rilancia la sua candidatura per il trono dei marcatori. Ad oggi, un eventuale “bis” del capitano nerazzurro è proposto a 3.00 da Eplay24, a 3.75 da Sisal e Snai. Per la cronaca, l’ultimo giocatore a vincere la classifica marcatori di Serie A per due anni di fila è stato Antonio Di Natale: 2009/10 e 2010/2011. In una Serie A in cui si sta segnando di più rispetto allo scorso anno, non mancano gli “outsider”. Tra loro spiccano i nomi di Raimondo e Varela, per ciascuno di loro la quota-capocannoniere è pari a 25. Meno probabile che il top scorer della Serie A sia una punta del Como. Sia Douvikas che Kean, destinati alla staffetta nel corso della stagione, si giocano a 35.