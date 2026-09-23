Nations League, come finisce Kosovo-Irlanda? Ecco il consiglio su cosa giocare

Non solo Austria-Israele ma il gruppo 3 della League B della Nations League domani manda in onda anche l’altra sfida del girone, quella tra Kosovo e Irlanda . La nazionale slava ha sfiorato la storica qualificazione al Mondiale perdendo la finale playoff delle qualificazioni (0-1 in casa contro la Turchia) dopo aver battuto la Slovacchia in semifinale, a Bratislava, per 4-3 . Le due amichevoli giocate successivamente, con il morale ovviamente sotto i piedi, hanno coinciso con un ko contro la Repubblica Ceca (1-2) e una vittoria contro la modestissima Andorra per 3-0.

Comparazione quote: Kosovo-Irlanda segno 1

L’Irlanda alla finale playoff di qualificazione ai Mondiali non è neanche arrivata. Dopo aver chiuso i tempi regolamentari e supplementari sul 2-2 contro la Repubblica Ceca in semifinale, ha poi perso ai rigori lasciando ad altri il biglietto per Canada, Usa e Messico 2026. Quattro le amichevoli disputate subito dopo questo ko con due pareggi alla prima e ultima uscita (Macedonia del Nord e Canada) con in mezzo due vittorie contro Grenada e Qatar. Con queste premesse entrambe le nazionali ripartono domani nella loro avventura in Nations League sperando di conquistare la promozione in League A e, carta alla mano, il Kosovo sembra in grado di sfruttare anche il fattore campo. Il segno 1 non è scontato ma, comunque, sembra avere buone possibilità di farsi vedere. La quota è interessante: 2.30 su Eplay24 e Netwin, 2.40 su Snai e William Hill.