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Allenatori esonerati in Serie A: due big, per i bookie, sono a rischio

Occhio alle quote aggiornate, la lunga sosta potrebbe portare a qualche clamoroso ribaltone
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Federico Vitaletti
Federico Vitaletti

2 min

Pubblicato il 23.09.2026, 11:08 (Aggiornato il 23.09.2026, 11:44)

Quote allenatori esoneratiAllegriAmorim

Tre allenatori sembrano “intoccabili”, sugli altri se ne può discutere. Osservando le quote dei bookmaker con riferimento a “esonero/dimissioni entro Natale”, la posizione di Chivu, Gasperini e Fabregas pare più che salda. Un loro divorzio dai rispettivi club è accreditato di quote che oscillano tra 20 e 25. Decisamente poco probabile. Gli altri invece...

Comparazione quote: Allegri e Amorim esonero/dimissioni entro Natale

C’è chi - quote alla mano - rischia parecchio, tenendo presente che la lunga sosta potrebbe portare a riflessioni ancora più profonde da parte di molti club sulla posizione dei loro allenatori. Al momento De Rossi e Stroppa sembrerebbero aver incassato la fiducia dai loro club, Genoa e Venezia, non quella dei bookie. L’esonero di De Rossi entro Natale vale 1.85 per Sisal e Snai, su Eurobet si scende a 1.80. Uno scenario di quote simile con riferimento alla posizione di Ivan Juric. Sotto osservazione anche Cuesta (esonero a 2.50) che con il Parma ha vinto lo “spareggio salvezza” contro il Genoa prima della sosta. Curioso come l’esonero dell’allenatore di una neopromossa, Alvini, sia ritenuto dai bookie meno probabile rispetto a quello di allenatori più affermati come Allegri e Amorim. Alvini esonerato dal Frosinone vale 6 per Eplay24 e Sisal, 7 per Eurobet. Allegri e Amorim via da Napoli e Milan pagano “solo” 4.

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