Pronostici Nations League prima giornata: una terzina che sfiora x5!
Norvegia-Danimarca, qualità offensiva in primo piano
Norvegia e Danimarca iniziano il proprio percorso in uno dei gironi più equilibrati della Lega A. La presenza del Portogallo rende particolarmente importante lo scontro diretto tra le due nazionali scandinave, entrambe candidate a lottare per le prime due posizioni.
La Norvegia può contare su un reparto offensivo di alto livello e sulla capacità realizzativa di Erling Haaland. La squadra di casa dovrebbe provare a controllare la partita fin dai primi minuti, alzando progressivamente il ritmo e cercando di sfruttare la propria forza fisica negli ultimi metri.
La Danimarca attraversa un periodo meno brillante, ma possiede comunque le qualità necessarie per creare problemi alla difesa norvegese. Un atteggiamento esclusivamente difensivo potrebbe essere rischioso, considerando l’importanza della partita e la necessità di raccogliere punti già nella prima giornata.
Il pronostico scelto è l’Over 2,5 a quota 1,72. La Norvegia ha le risorse per segnare più di una rete, mentre la Danimarca può trovare spazi favorevoli quando i padroni di casa aumenteranno la pressione.
Portogallo-Galles, padroni di casa favoriti
Il Portogallo comincia la difesa del titolo conquistato nella precedente edizione della Nations League. La formazione lusitana presenta una rosa profonda e ricca di alternative, soprattutto tra centrocampo e attacco.
Il Galles torna nella massima divisione della competizione, ma affronta subito una trasferta particolarmente complicata. La nazionale gallese dovrebbe mantenere un baricentro basso e provare a limitare gli spazi, affidandosi principalmente alle ripartenze.
La vittoria semplice del Portogallo presenta una quota troppo bassa per entrare nella nostra terzina. La scelta ricade quindi sul segno 1 con handicap iniziale di 0-1, proposto a quota 1,62. Per rendere vincente il pronostico, il Portogallo dovrà imporsi con almeno due reti di scarto.
La differenza tecnica, il fattore campo e le numerose alternative a disposizione rendono possibile un successo netto dei padroni di casa.
Austria-Israele, possibile una rete per parte
L’Austria parte favorita, ma Israele possiede giocatori rapidi e tecnici che possono creare pericoli nelle transizioni. La squadra austriaca dovrebbe mantenere maggiormente il possesso del pallone, cercando di costruire occasioni attraverso il movimento degli esterni.
Israele potrebbe soffrire la pressione dei padroni di casa, ma conserva la possibilità di approfittare degli spazi lasciati durante la fase offensiva. L’Austria, inoltre, dovrà trovare nuovi equilibri a centrocampo e potrebbe concedere almeno una buona opportunità agli avversari.
Il mercato selezionato è il Gol a quota 1,72. La vittoria austriaca resta uno scenario possibile, ma la possibilità che entrambe le nazionali riescano a segnare offre una quota più adatta.
Riepilogo della terzina
Norvegia-Danimarca: Over 2,5 a quota 1,72
Portogallo-Galles: Portogallo con handicap iniziale 0-1 a quota 1,62
Austria-Israele: Gol a quota 1,72
Quota totale: 4,79
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS