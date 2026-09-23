Malta sbanca Andorra: la Norvegia completa il colpo da quota superiore al 4!

La Norvegia affronta la Danimarca in uno degli incontri più interessanti della prima giornata di Lega A . Le due nazionali sono inserite nello stesso girone di Portogallo e Galles , quindi questo confronto diretto può assumere subito un peso importante nella corsa alle prime due posizioni.

I norvegesi arrivano alla Nations League dopo un percorso internazionale molto positivo. La squadra ha raggiunto i quarti di finale del Mondiale, mostrando una crescita evidente sotto il profilo tecnico e tattico. Il reparto offensivo rappresenta il principale punto di forza, con Erling Haaland pronto a guidare l’attacco.

La Norvegia dispone anche di giocatori capaci di accompagnare rapidamente l’azione e creare spazi intorno al proprio centravanti. Davanti al pubblico di casa dovrebbe provare a prendere il controllo della partita, alzando la pressione soprattutto nella metà campo danese.

La Danimarca resta un’avversaria insidiosa, ma arriva da un periodo meno brillante. La mancata qualificazione al Mondiale ha evidenziato alcune difficoltà nella produzione offensiva e nella gestione delle partite più equilibrate. La nazionale danese può rendere la gara combattuta, senza però presentare lo stesso slancio degli avversari.

Il fattore campo, il rendimento recente e la maggiore pericolosità offensiva portano verso il segno 1. La vittoria della Norvegia viene proposta a quota 1,72.

Andorra-Malta, gli ospiti possono prendersi i tre punti

La seconda scelta arriva dalla Lega D, dove Andorra e Malta si affrontano in una partita che potrebbe essere decisa da pochi episodi. In questa categoria le differenze tecniche sono meno nette e le squadre tendono a concedere poco, soprattutto nelle prime giornate.

Malta, tuttavia, ha costruito una buona continuità negli scontri diretti. Gli ospiti non hanno perso gli ultimi sei confronti con Andorra e nella precedente edizione della Nations League hanno ottenuto quattro punti nelle due partite disputate contro questa avversaria.

La nazionale maltese appare più organizzata nella gestione dei momenti della gara e possiede maggiori soluzioni nella zona centrale del campo. Non dovrebbe cercare una partita particolarmente aperta, ma può attendere il momento giusto per sfruttare una disattenzione difensiva.

Andorra ha il vantaggio di giocare in casa, ma deve affrontare un ricambio importante all’interno della rosa. La squadra continua a mostrare limiti nella costruzione e fatica a creare occasioni quando deve assumere l’iniziativa.

Si prospetta una gara con poche reti, nella quale Malta può far valere la propria solidità e la tradizione favorevole. Il segno 2 viene proposto a quota 2,40.

Riepilogo dei risultati secchi

Norvegia-Danimarca: vittoria Norvegia a quota 1,72

Andorra-Malta: vittoria Malta a quota 2,40

Quota totale: 4,13