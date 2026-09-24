Nations League, quattro Over 2,5 tra oggi e domani: da Haaland a Italia-Belgio

La prima giornata di Nations League offre quattro partite da seguire per chi cerca almeno tre reti nei 90 minuti. Norvegia-Danimarca e Paesi Bassi-Germania si giocano giovedì 24 settembre; Italia-Belgio e Svezia-Romania sono in programma venerdì 25. Le quote Over 2,5 considerate vanno da 1,51 a 1,84.

Norvegia-Danimarca: Haaland guida l’attacco di casa

La Norvegia arriva alla sfida di Oslo dopo aver raggiunto i quarti di finale del Mondiale. Nell’ultima Nations League aveva conquistato la promozione in Lega A, trascinata anche dai sette gol di Erling Haaland. Martin Ødegaard può offrirgli palloni invitanti: al Mondiale il geniale centrocampista dell'Arsenal ha chiuso con quattro assist.

La Danimarca ha mancato la qualificazione al Mondiale, ma aveva raggiunto i quarti della precedente Nations League. Ha quindi risorse per rispondere ai padroni di casa e rendere aperto il derby scandinavo. L’Over 2,5 è indicato a 1,64.

Paesi Bassi-Germania: un precedente da quattro gol

Xavi Hernández e Jürgen Klopp debuttano sulle rispettive panchine in una delle sfide più attese della giornata. L’ultimo confronto disputato ad Amsterdam in Nations League è terminato 2-2, mentre il ritorno in Germania si è chiuso sull’1-0: il precedente casalingo olandese sostiene la scelta, senza renderla automatica.

Entrambe le squadre hanno giocatori capaci di incidere negli ultimi metri. Il nuovo assetto dei due CT aggiunge una variabile, soprattutto nella gestione delle transizioni. La quota dell’Over 2,5 è 1,51.

Italia-Belgio: il precedente del 2-2

Venerdì l’Italia apre il nuovo corso di Roberto Mancini contro il Belgio, guidato per la prima volta da Mark van Bommel. Nell’ultima sfida di Nations League tra le due nazionali, gli Azzurri andarono sul 2-0 prima della rimonta belga fino al 2-2.

L’Italia ha raggiunto i quarti della scorsa edizione, mentre il Belgio ha conservato il posto in Lega A superando l’Ucraina nello spareggio. Sono due squadre con qualità offensive, ma anche con equilibri da verificare al debutto dei rispettivi allenatori. Tra le quattro scelte, è quella con la quota più alta: Over 2,5 a 1,84.

Svezia-Romania: tre reti nella sfida del gruppo B4

Svezia e Romania iniziano il proprio cammino nello stesso girone di Polonia e Bosnia-Erzegovina. La prima giornata rende difficile attribuire peso alla classifica, ma la quota di 1,67 per l’Over 2,5 segnala una partita nella quale il mercato considera credibile l’arrivo di almeno tre reti.

Riepilogo dei pronostici

Norvegia-Danimarca: Over 2,5 a 1,64

Paesi Bassi-Germania: Over 2,5 a 1,51

Italia-Belgio: Over 2,5 a 1,84

Svezia-Romania: Over 2,5 a 1,67

Quota complessiva della quartina: circa 7,61