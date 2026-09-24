Norvegia e Polonia vincenti, un Gol completa la terzina di Nations League a quota 5,70  

Norvegia-Danimarca: il segno 1 passa da Haaland

La Norvegia torna in campo dopo aver raggiunto i quarti di finale del Mondiale. Nell’ultima Nations League ha vinto il proprio girone di Lega B e conquistato la promozione, con Erling Haaland autore di sette reti. Accanto a lui, Martin Ødegaard può dare qualità alla costruzione offensiva: al Mondiale ha firmato quattro assist.