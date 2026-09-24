Norvegia e Polonia vincenti, un Gol completa la terzina di Nations League a quota 5,70
Norvegia-Danimarca: il segno 1 passa da Haaland
La Norvegia torna in campo dopo aver raggiunto i quarti di finale del Mondiale. Nell’ultima Nations League ha vinto il proprio girone di Lega B e conquistato la promozione, con Erling Haaland autore di sette reti. Accanto a lui, Martin Ødegaard può dare qualità alla costruzione offensiva: al Mondiale ha firmato quattro assist.
La Danimarca resta un’avversaria impegnativa. Ha raggiunto i quarti della precedente Nations League e, guardando ai precedenti, non perde contro i norvegesi da sette incontri. Il cammino recente della Norvegia e la possibilità di giocare a Oslo orientano comunque la scelta verso il segno 1, a quota indicativa 1,85.
Polonia-Bosnia-Erzegovina: fiducia ai padroni di casa
Polonia e Bosnia-Erzegovina iniziano insieme il percorso nel gruppo B4. Entrambe arrivano dalla retrocessione dalla Lega A nella precedente edizione, quindi la nuova fase offre subito un’occasione per cercare punti nella corsa alla promozione.
La Polonia gioca davanti al proprio pubblico e parte favorita nelle quote 1X2. La Bosnia non va sottovalutata, ma per questa terzina il fattore campo sposta la valutazione sul segno 1, a quota indicativa 1,72.
Ungheria-Ucraina: spazio al Gol
Per l’ultima partita cambia il mercato. Ungheria e Ucraina si affrontano nel gruppo B2 e le quote 1X2 descrivono una sfida aperta, senza una favorita netta. In questo caso, puntare su una vincente appare meno convincente che cercare una rete per parte.
La scelta è Gol a quota indicativa 1,79: serve che entrambe le nazionali segnino almeno una volta, indipendentemente dal risultato finale. Anche un 1-1 sarebbe sufficiente.
Riepilogo dei pronostici
Norvegia-Danimarca: 1 Norvegia a 1,85
Polonia-Bosnia-Erzegovina: 1 Polonia a 1,72
Ungheria-Ucraina: Gol a 1,79
Quota complessiva indicativa: 5,70.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS