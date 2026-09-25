Australia-Brasile, il pronostico: torna in campo la Seleçao dopo il flop al Mondiale
Non solo Nations League ma anche, vista la presenza dei carioca in campo, una amichevole di prestigio che va in onda a mezzogiorno di oggi, ora italiana. L’Australia riceve infatti il Brasile che è reduce dall’eliminazione, per mano della Norvegia, negli ottavi di finale del recente Mondiale (2-1 a favore dell’undici scandinavo).
Comparazione quote: Australia-Brasile Over 2,5
Anche l’Australia aveva superato la fase a gironi della kermesse americana ma si è fermata alla prima sfida a eliminazione diretta perdendo ai rigori contro l’Egitto dopo aver chiuso sull’1-1 tempi regolamentari e supplementari. In casa verdeoro le polemiche non sono mancate ma Carlo Ancelotti è stato confermato alla guida della “Seleçao” che ripartirà proprio dalla sfida di oggi a Townsville. Le amichevoli talvolta lasciano spazio a sorprese ma stavolta anche un risultato poco brillante in una gara senza posta in palio potrebbe alimentare le discussioni appena sopìte in casa sudamericana. Il 2 sembra obbligato, l’Over 2,5 servirebbe a migliorare un po’ la quota altrimenti contenuta. L’Over 2,5 di Australia-Brasile si gioca a 1.53 su Eplay24, e Bwin, a 1.55 su DomusBet e Planetwin.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS