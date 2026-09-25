Pronostici Nations League: una tris a quota da quasi x6!

Proseguono le gare di Nations League, tanti i riferimenti interessanti e anche i consigli vincenti . Tra le giocate suggerite nei giorni scorsi, è da segnalare quella che comprendeva le vittorie secche di Malta (2-1 in casa di Andorra) e Norvegia (3-2 sulla Danimarca) per una quota complessiva superiore a 4. Vietato fermarsi: ecco i pronostici di alcune partite odierne.

Georgia-Irlanda del Nord: pronostico 1

La Georgia apre la sua Nations League davanti al pubblico di Tbilisi contro l’Irlanda del Nord. È una partita che mette alla prova le ambizioni dei padroni di casa in un girone che comprende anche Ungheria e Ucraina. Si parte dalla prima giornata, quindi la classifica non offre ancora indicazioni: contano soprattutto la qualità delle rose e le condizioni con cui le due nazionali arrivano all’esordio.

La Georgia ha due risorse capaci di spostare l’equilibrio in attacco, Georges Mikautadze e Khvicha Kvaratskhelia. Nella precedente edizione della competizione, Mikautadze ha segnato sette gol. L’Irlanda del Nord si presenta con una rosa giovane e deve fare i conti con le assenze per infortunio di Conor Bradley e Alistair McCann, pur recuperando altri giocatori nel gruppo dei convocati.

Il fattore campo e il potenziale offensivo georgiano orientano la scelta verso il segno 1, a quota 1,88.

Polonia-Bosnia ed Erzegovina: pronostico 1

Anche la Polonia comincia il proprio percorso in Nations League in casa. A Varsavia arriva la Bosnia ed Erzegovina, prima avversaria di un gruppo nel quale figurano anche Svezia e Romania. Per entrambe è l’inizio della fase a gironi: parlare già di distacchi in classifica sarebbe prematuro, ma partire con tre punti avrebbe un peso evidente.

La Polonia ha dalla sua il campo e una quota che la indica come favorita. La Bosnia arriva preparata a un calendario impegnativo, con due trasferte consecutive nelle prime due giornate, contro Polonia e Romania. Questo non basta da solo a decidere il risultato, ma rende l’esordio di Varsavia una prova difficile per gli ospiti.

Per il tris scegliamo la vittoria della Polonia, segno 1 a quota 1,57.

Ungheria-Ucraina: pronostico Over 2,5

La terza scelta cambia mercato. Ungheria e Ucraina si affrontano nello stesso girone della Georgia, in un incontro che il mercato 1X2 presenta più equilibrato degli altri due. Cercare una vincente secca significa quindi esporsi a un margine d’incertezza maggiore.

Il pronostico passa al numero complessivo di reti: Over 2,5 a quota 1,98.

Riepilogo pronostici

Georgia-Irlanda del Nord: 1 a quota 1,88

Polonia-Bosnia ed Erzegovina: 1 a quota 1,57

Ungheria-Ucraina: Over 2,5 a quota 1,98

Moltiplicatore totale: 5,84